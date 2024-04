Captain Tsubasa, l'iconica storia di Holly e Benji continua sul web

Chi è nato negli anni ’80 (ma non solo) e ama il calcio non può non aver visto “Holly e Benji”, duo iconico nella storia dei cartoni animati e dei manga, nato dalla penna di Yoichi Takahashi che nel 1981 ha lanciato le avventure sportive di Holly/Tsubasa racchiudendole in cinque serie, ovvero Captain Tsubasa, World Youth, Road to 2002, Golden-23 e Rising Sun. Proprio quest’ultima, si è conclusa con l'ultimo capitolo della saga pubblicato nel numero 15 della rivista dedicata al manga, cioè la Captain Tsubasa Magazine. La storia non è finita lì però. Esattamente un anno fa poi, nel numero 20, aveva fatto il suo esordio Captain Tsubasa: Rising Sun The Final che ha permesso di concludere il cerchio intorno alla storia. O almeno, così sembrava.