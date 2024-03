A Pasqua e Pasquetta rafting alla cascata delle Marmore

Dal 31 marzo tornano il divertimento e l'adrenalina a un'ora da Roma, per discendere le rapide del fiume Nera, all'insegna della sicurezza. Possibile anche la pratica del river walking, per godersi la natura con maggiore relax

A Pasqua e Pasquetta riparte la stagione del rafting alla cascata delle Marmore, a un'ora di distanza da Roma. Dal 31 marzo infatti al centro rafting Marmore di Papigno, si potrà partire per le discese in gommone lungo le rapide del fiume Nera, all'insegna del divertimento e della sicurezza. Oltre al rafting sarà possibile praticare anche il river walking, un'esperienza rilassante e avvincente alla scoperta delle piscine naturali formate dal fiume.

Ritorno all'aperto nell'Umbria Incantevole

A meno di un'ora di viaggio da Roma, gli amanti dell'avventura possono immergersi in un'esperienza unica nel suo genere. Il fiume Nera offre un percorso mozzafiato lungo tre chilometri di rapide classificate fino al quarto grado di difficoltà, circondato da una vegetazione che conferisce al paesaggio un aspetto tropicale. Il Rafting Marmore offre anche la possibilità di altri sport acquatici all'aria aperta come l'hydrospeed, il rafting e la canoa.



River Walking



In questa stagione 2024 si potrà provare anche il river walking, per immergersi nella bellezza naturale delle Marmore. Durante i periodi di chiusura della cascata, i visitatori possono godersi un rilassante percorso guidato attraverso le piscine naturali formate dal fiume. Con una semplice passeggiata, è possibile apprezzare la serenità di questo ambiente unico al mondo, avvicinandosi alla natura in un modo del tutto nuovo.



