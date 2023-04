Bambini in viaggio, alla scoperta delle cascate in Spagna

Voglia di avventura con i vostri bambini? E allora, mettetevi sulle tracce delle cascate spagnole. Un itinerario alla scoperta delle più belle cascate in terra spagnola, svelate in primavera dal disgelo invernale. Buon viaggio!

Sempre nella provincia di Burgos si trovano altre cascate spettacolari. Uno degli esempi più noti è la cascata di Orbaneja del Castillo. Nei pressi del paese, il canyon dell'Ebro dà vita a un paesaggio che attira l'attenzione per l'acqua che cade tra le case disposte a gradoni sulle pendici di una valle. Un altro esempio è la cascata di Pedrosa de Tobalina, nella regione di Las Merindades, che, pur non avendo una caduta spettacolare, è davvero bella grazie a suoi oltre cento metri di altezza.

Il Salto del Nervión, al confine tra Álavae Burgos, appartiene allo spazio naturale della Sierra de Orduña. Per osservare da vicino questo salto d'acqua di oltre 270 metri – uno dei maggiori e più belli di tutta l'Europa occidentale – esiste un belvedere che si affaccia sulla profonda scarpata. Si accede in automobile fino all'antico rifugio e poi è sufficiente camminare per due chilometri.

Il Pozo de los Humos , in provincia di Salamanca, fa parte del Parco Naturale Arribes del Duero. Le località di Masueco e Pereña de la Ribera condividono questa sorprendente cascata formata dal fiume Uces da un dislivello di 50 metri di altezza, creando una nube di vapore che sembra fumo. Per raggiungerla ci sono due brevi e semplici sentieri da entrambi i paesi.

Con il disgelo primaverile i rilievi spagnoli svelano spettacoli naturali di grande bellezza in luoghi inattesi: le cascate. Uno spettacolo che lascerà a bocca aperta i vostri bambini. Un'occasione per visitare o più luoghi della Spagna tracciando una mappa delle cascate come se fosse una caccia al tesoro. Per i più piccoli divertimento assicurato.

A Huesca e nel Parco Nazionale di Ordesa è situata la cascata di Cola de Caballo. È possibile salire alla cascata prendendo il sentiero più famoso dei Pirenei di Huesca. Vi si accede dalla strada che collega il paese di Torla alla prateria di Ordesa (in alcune stagioni, l'accesso in automobile è limitato e occorre utilizzare il servizio di autobus). Da qui la meravigliosa cascata è raggiungibile in circa tre ore. La salita è un susseguirsi di cascate.

Sempre a Jaén, nel Parco Naturale Sierras de Cazorla, Segura e las Villas, si trova la cascata di Linarejos, una delle più fotografate di tutta l'Andalusia. Il sentiero di Cerrada del Utrero permette di contemplarla attraverso una piacevole passeggiata di circa 45 minuti. Per raggiungere il sentiero, a Cazorla è necessario prendere la strada A-319 fino all'incrocio conosciuto come Empalme e poi svoltare a destra sulla strada JF-7092. A meno di un'ora di automobile, è possibile ammirare le impressionanti cascate e salti d'acqua del fiume Borosa.

La Cimbarra , una cascata di circa 40 metri di altezza, fa parte del bacino del fiume Guarrizas e si trova all’interno del Parco Naturale di Despeñaperros, nella provincia di Jaén. Vi si accede dalla località di Aldeaquemada, lungo una strada percorribile in auto per circa 2 chilometri. A pochi metri si trova il belvedere della cascata da dove si può godere delle migliori vedute su questo impressionante salto d'acqua.

A Navajas (Castellón) si trova la meravigliosa cascata del Brazal, alta più di 30 metri. È conosciuta anche come il Salto de la Novia: secondo la leggenda, per essere felici le coppie di fidanzati, nel giorno del loro matrimonio, dovevano saltare il fiume e una ragazza è scivolata trascinandosi dietro il fidanzato mentre tentava di salvarla. Al di là dei racconti, è un luogo molto frequentato, soprattutto in estate.

Nella provincia di Barcellona, troviamo il Salto de Sallent.. Per ammirare questa impressionante cascata di circa 80 metri, è necessario raggiungere la località di Rupit, se possibile nella stagione delle piogge per vederla quando il flusso d'acqua è maggiore. Dal paese, un sentiero non troppo impegnativo consente di accedere al Salto de Sallent.

Un altro luogo naturale straordinario è il Monastero di Piedra, vicino a Nuévalos, Saragozza. Si tratta di un'oasi naturale sviluppata intorno a un autentico monastero cistercense del XIII secolo, che è stato in parte adibito a hotel. Qui è possibile fare una visita di qualche ora tra boschi e cascate, anche se la più famosa è la cosiddetta Cola de Caballo, alta 90 metri e al cui interno si trova una grande grotta naturale. È necessario acquistare un biglietto per visitare il parco.

Sorgente del fiume Mundo, Sierra de Alcaraz. AlbaceteSorgente del fiume Mundo, Sierra de Alcaraz. Albacete

Castiglia - La Mancia

Il e i Chorros del río Mundo fanno parte della Sierra de Alcaraz, in provincia di Albacete. Vi si accede dalla località di Riópar, dove è possibile parcheggiare per poi percorrere un semplice sentiero segnato fino alle passerelle da cui ammirare i celebri Chorros. Il periodo migliore per visitare questo luogo è da ottobre a maggio, quando si produce un fenomeno curioso conosciuto come il “Reventón”, per l'“esplosione” improvvisa dell'acqua verso l'esterno. Accade solo una volta all'anno e occorre trovarsi lì in quel momento preciso per poterlo osservare.

La provincia di Cuencacustodisce la sorgente del fiume Cuervo, a circa 12 chilometri dal pittoresco paesino di Tragacete. Vi si accede facilmente dall'area ricreativa allestita nelle vicinanze, a soli 300 metri. Questa cascata è spettacolare non tanto per la portata dell'acqua quanto per le forme a cui dà vita, frammentandosi come una tenda mentre scivola sul muschio che riveste le rocce. In questo spazio naturale esistono tre sentieri che consentono di esplorare l'area.

Estremadura

A un chilometro da Villanueva de la Vera, vale la pena avvicinarsi alla Cascada del Diablo. L'acqua che scende dalla sierra crea salti d'acqua di oltre 20 metri in totale e forma delle piscine naturali conosciute anche come “marmitte dei giganti”, una vera e propria area balneabile in estate. Nella parte più alta si trova un belvedere da dove ammirarla appieno.

Galizia

A O Ézaro (A Coruña), si trova un fiume con una caratteristica molto speciale: sfocia direttamente nel mare con una cascata. Da questo piccolo borgo di mare galiziano si arriva a una cascata formata dal fiume Xallas, che precipita da un'altezza di oltre 100 metri nell'oceano di fronte al Capo Fisterra. C'è una passerella per agevolare l'accesso alla cascata dal Centro di Interpretazione dell'Elettricità.

Cascata di Ézaro, GaliziaCascata di Ézaro, Galizia

Cantabria

Un'altra cascata da fotografare è quella della sorgente dell'Asón. Si tratta di un luogo da film, a cui è possibile arrivare dopo aver parcheggiato l'automobile all'inizio del cammino, vicino al paese di Asón, e percorso un semplice sentiero. Nella zona esistono altri belvedere da cui ammirare meravigliose viste panoramiche e, nella località di La Gándara, si trova il Centro di Interpretazione del Parco Naturale Los Collados del Asón.

Cascata alla sorgente del fiume Asón. CantabriaCascata alla sorgente del fiume Asón. Cantabria

Isole Canarie

Finiamo con l'isola di La Palma, con la curiosa Cascada de Colores nel Parco Nazionale della Caldera de Taburiente. Pur essendo molto piccola, questa cascata è unica in quanto si vedono “pennellate” verdi, gialle e arancioni “dipinte” in modo naturale dai minerali disciolti nell'acqua, dalle alghe e dai muschi. C'è un sentiero per raggiungere questo meraviglioso angolo del parco.

Per info https://www.spain.info/it/