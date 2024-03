CouponBirds, la Gioconda votata “opera d’arte più deludente al mondo”

Il celebre quadro, esposto al museo Louvre di Parigi, svetta nella classifica stilata dal sito di coupon turistici CouponBirds sulle opere che lasciano i viaggiatori più impressionati negativamente. Non è tutta colpa di Leonardo Da Vinci, però ascolta articolo

Odi et amo. La più celebre, la più desiderata, la più… deludente. Già, la Gioconda delude i visitatori più di qualsiasi altra opera d’arte al mondo, secondo la classifica stilata dal sito di tour guidati CouponBirds sulla base delle opinioni dei propri utenti. Certo, il ritratto leonardesco è talmente noto che le aspettative con cui fare i conti sono altissime. Ma il risultato è insolitamente negativo.

Perché vedere la Gioconda è così complicato Appesa in solitaria su una parete creata ad hoc, nel cuore della sezione dedicata all’arte italiana, la Monna Lisa è una delle opere più visitate del museo Louvre di Parigi (30mila spettatori al giorno secondo stime pre-Covid). La sua fama è tale che diversi cartelli indicano, fin dall’ingresso, come raggiungerla. Da quando l’opera è stata presa di mira da lanci di zuppe da parte di attivisti per il clima, però, avvicinarla è diventata impossibile. Intorno al quadro - già di dimensioni ridotte, 77x53 cm - è stato creato un ampio spazio transennato, tenuto d’occhio da addetti della security. E lì, di fronte al cordone di sicurezza, si ammassano decine di persone alla ricerca dello scatto ricordo perfetto.

Come è stata stilata la classifica Sarà questa esperienza di visita “scomoda” ad aver influito sul giudizio negativo lasciato dagli utenti internazionali di CouponBirds? Per arrivare alla lista di “opere d’arte più deludenti al mondo” sono state analizzate oltre 18mila recensioni su più di 100 opere tra le più celebri e visitate. I giudizi negativi sulla Gioconda sono il 37% del totale, ben più della media del 19%. “Mai stato così deluso”, “Una tortura”, sono alcuni dei commenti lasciati dai viaggiatori sul sito CouponBirds. Sul risultato pesano effettivamente la fila, la folla, il prezzo del biglietto (innalzato da 17€ a 22€ a inizio 2024) e la difficoltà per rintracciare il quadro (attraverso i lunghi corridoi del Louvre diventa quasi una caccia al tesoro, anche se l’obiettivo non dovrebbe essere solo quello di vedere la Monna Lisa) che nel complesso rendono l’esperienza di visita stressante. Non è tutta colpa di Leonardo Da Vinci, insomma. leggi anche Londra, murale ecologista di Banksy imbrattato con vernice bianca

Le altre opere d’arte in classifica Lo conferma anche il sito che ha diffuso la classifica: “Spesso a deludere non è tanto l’opera d’arte in sé, quanto l’esperienza di visita”, si legge nel comunicato. “Le opere d’arte più celebri sono vittima del loro successo, attirando delle folle disorganizzate e dei biglietti molto costosi”. Il secondo in classifica, dopo la Gioconda, è sempre un “ospite” del Louvre (“La libertà che guida il popolo” di Eugène Delacroix) mentre terzo compare “La persistenza della memoria” di Dalì, esposto al MoMA di New York.

