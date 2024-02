Maigret, i viaggi, "i romanzi duri": Ena Marchi racconta Georges Simenon

In occasione dell'arrivo in libreria della "Prigione", la sua editor ci porta dentro l'officina letteraria del grande scrittore belga, rievocando il suo modo di scrivere e di viaggiare, l'attenzione quasi ossessiva per gli odori, i suoi riti e le sue superstizioni. L'intervista durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24

Probabilmente nessuno come lui ha scritto così tanto durante il Novecento europeo e certamente, tra quelli che hanno scritto così tanto, nessuno ha scritto meglio di lui. Stiamo parlando di Georges Simenon: a lui e ai suoi romanzi è dedicata la nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24.

L'ultimo titolo arrivato in libreria per la traduzione di Simona Mambrini è “La prigione” (Adelphi, pp. 170, 18 euro). Racconta l’omicidio di una giovane donna da parte della sorella, ma è in realtà un’indagine sulla vita di coppia e sui suoi non detti. Il protagonista del libro si chiama Alain Poitaud e di mestiere fa il direttore di un settimanale di successo. È sua moglie Jacqueline, una donna - dice Simenon - così “tranquilla e remissiva” da essere stata ribattezzata dal marito “Micetta”, ad aver ucciso la sorella di cui il marito è stato a lungo amante.

"Quando a Simenon chiedevano perché definisse i suoi romanzi 'duri', rispondeva sempre: 'perché è duro scriverli'", spiega Ena Marchi, l'editor della Adelphi che da tempo si prende cura dei libri del grande scrittore belga. "Il racconto viene sempre portato avanti dal punto di vista di un personaggio, il quale in qualche modo attraversa una crisi che potrà essergli fatale o che più raramente lo porterà a un profondo mutamento personale", osserva sempre Marchi, che in questa intervista ci porta dentro l'officina letteraria di Simenon, rievocando il suo modo di scrivere e di viaggiare, l'attenzione quasi ossessiva per le atmosfere e gli odori, i riti, i tic e le superstizioni.

