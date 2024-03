"Cogli l'acino", un metodo innovativo per produrre vini di alta gamma

Isola di Creta, culla della civiltà occidentale. Per le vie dei piccoli villaggi capita ancora oggi di imbattersi in gruppetti di vecchiette intente a sgranellare uva sultanina da destinare alla pasticceria: ogni piccolo acino viene staccato a mano e messo a seccare sui graticci al sole. Una tradizione e una tecnica millenaria che oggi diventa lo spunto per un'importante innovazione tecnologica per il mondo dell'enologia.

Dalla Grecia all'Abruzzo con amore

Maria, un trascorso da ingegnere, produce vino selezionando ogni singolo acino mediante una tecnica da lei stessa brevettata, per ottenere una qualità unica e con un look inconfondibile. Atomos è il nome delle bottiglie, in onore delle sue fiere origini greche. L’abbiamo intervistata insieme al marito, presso le strutture di famiglia dove viene lavorata l’uva, tra le colline di Bucchianico in provincia di Chieti in Abruzzo.

“Quando da neo-diplomata nel 1994 sono arrivata da Atene a L’Aquila, per studiare ingegneria, ho portato con me un messaggio che mi ha scritto mia nonna: fai del bene, impara a pensare fuori dal seminato e raggiungerai grandi obiettivi - ci dice - Il principio alla base della nostra innovazione risiede in questo assioma: la somma di elementi omogeneamente perfetti è un risultato perfetto per definizione, ed all’interno di ogni grappolo d’uva esistono acini che hanno diverse caratteristiche di maturazione tecnologica e di condizioni di integrità della buccia che il nostro metodo riesce ad intercettare ed isolare. A-tomos significa nella mia antica lingua il più piccolo elemento, quello indivisibile, infatti tutti in nostri vini vengono prodotti mediante il prelievo individuale di ogni singolo acino di uva da noi ritenuto appunto perfetto. In questo modo conservo la Grecia, il Mediterraneo ed il ricordo di mia nonna”.