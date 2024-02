Bernadette de Lourdes, il musical arriva in Italia: le date

È l’11 febbraio 1858 quando Bernadette Soubiros, quattordicenne di Lourdes, assiste all’apparizione di una “signora vestita di bianco”, vicino alla grotta di Massabielle. È una delle storie più celebri e d’impatto del mondo religioso e, per la prima volta, sarà raccontata in Italia, prima presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma, dal 16 gennaio al 16 febbraio 2025, poi nelle maggiori città italiane, proprio nell’anno del Giubileo.

“Come realizzare per la prima volta uno spettacolo”

Il musical, scritto da Lionel Florence e Patrice Guirao e prodotto da Roberto Ciurleo ed Éléonore de Galard, ha riscosso un enorme successo in Francia, con più di duecentomila spettatori. Ora arriva a Roma nella versione italiana, pronto ad impressionare gli spettatori con uno spettacolo-inchiesta che si basa su documenti autentici. Le musiche sono di Grégoire, mentre la regia è affidata a Serge Denoncourt.

L’idea della rappresentazione è nata nel 2010, durante un pellegrinaggio improvvisato a Lourdes a cui presero parte Roberto Ciurleo ed Éléonore de Galard, insieme alla troupe di “Robin Hood”, un’altra delle loro produzioni di successo. “Abbiamo provato un’emozione molto forte in quel momento”, racconta Ciurleo. “Ricordo che Éléonore mi disse: ‘Se Robin Hood sarà un successo, sarà grazie a Lourdes’”. De Galard spiega che mettere in scena “Bernadette de Lourdes” è stato come “realizzare per la prima volta uno spettacolo”. La troupe ha, infatti, deciso di allestire una sala di quasi 1500 posti solo a Lourdes per sei mesi, così da restare fedeli alla storia originale.