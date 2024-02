Bambini in viaggio a Brescia, alla scoperta della lirica e del Teatro

Bambini a Teatro. Di più, bambini alla scoperta della musica lirica. Succede con il progetto Opera domani, un progetto di AsLiCo, che si svolge in molte città italiane. Per tutte le info si può consultare il sito operaeducation.org.

Brescia è una delle città dove quest'anno, dal 4 al 9 marzo, arriverà la Tourandot, la celebre opera di Giacomo Puccini in versione ridotta e adattata ai bambini. Una partecipazione così importante da far prevedere una recita in più per ogni giorno di programmazione.

Opera Domani - Turandot

Il progetto Opera Domani di AsLiCo che la Fondazione accoglie nella sua Stagione con l’obiettivo di avvicinare bambine e bambini della Scuola Primaria e della Secondaria di Primo Grado all’Opera attraverso una vera e propria “partecipazione” allo spettacolo. Attraverso attività didattiche e ludiche legate alla musica proposte in classe già nei mesi precedenti allo spettacolo, i ragazzi vengono preparati alle suggestioni della messa in scena e imparano alcuni brani che verranno da loro stessi cantati durante lo spettacolo, realizzano oggetti da portare in Teatro, apprendono piccoli movimenti che eseguiranno dal proprio posto in sala. Dal 4 all’8 marzo sono previste quindici repliche per le scuole e due rappresentazioni aperte al pubblico delle famiglie che si terranno il 9 marzo alle ore 16.00 e alle 19.30. L’edizione 2024 avrà come titolo Turandot. Enigmi al museo, una rivisitazione del celebre capolavoro di Puccini con la direzione d’orchestra del Maestro Sieva Borzak e la regia di Andrea Bernard.

Alla scoperta del Teatro Grande

Nei mesi di febbraio, marzo, maggio e giugno. Attraverso questo tour (Durata 60 minuti, intero €13, ridotto €8 per Under30, ingresso gratuito per Under7) è possibile ammirare il Ridotto del Teatro – una delle meraviglie architettoniche più suggestive della città di Brescia – la Sala Grande con il suo inconfondibile assetto e la splendida Sala delle Statue che, con i suoi oltre 200 anni di storia, è stata oggetto di un recente restauro. I biglietti per i percorsi sono acquistabili sul sito teatrogrande.it o presso la Biglietteria del Teatro.

Che favola di Teatro!

E’ il percorso che svela alcune delle più suggestive storie del Teatro Grande di Brescia conservate in un’antica teca girevole che bambini e bambine saranno invitati ad azionare. Accomodati negli spazi del Teatro i partecipanti ascoltano racconti e curiosità e possono inventare nuove storie circondati dall’atmosfera magica del Grande. Il percorso (€15 a partecipate e €5 per ogni adulto accompagnatore) ha una durata di 60 minuti e si tiene nei giorni 16 marzo e 1 giugno alle ore 15.00. Per la partecipazione è richiesta la presenza di almeno un adulto ogni 2 minori. I biglietti per i percorsi sono acquistabili sul sito teatrogrande.it o presso la Biglietteria del Teatro.

Caccia al tesoro del Grande

Bambini e bambine possono scoprire le meraviglie del Teatro tra quiz e piccoli giochi di abilità. L’esperienza si conclude con una merenda al Caffè del Teatro Grande – Berlucchi per i piccoli esploratori e le piccole esploratrici. Il percorso (€15 a partecipate e €5 per ogni adulto accompagnatore) ha durata di 60 minuti e si tiene sabato 2 marzo e sabato 18 maggio alle ore 15.00. Anche per questa attività è richiesta la presenza di almeno un adulto ogni 2 minori. I biglietti per i percorsi sono acquistabili sul sito teatrogrande.it o presso la Biglietteria del Teatro.