Cina, da Starbucks in vendita caffè aromatizzato al maiale brasato

Il suo nome è Pork Flavoured Latte, costa 68 yuan (poco meno di 10 euro) ed è attualmente disponibile negli Starbucks Reserve di tutta la Cina. Si tratta della nuova bevanda che combina una salsa aromatizzata di maiale brasato con caffè espresso e latte cotto a vapore. A guarnizione chips di petto di maiale. Presentato in occasione del Capodanno lunare, è un augurio di buona fortuna dal momento che in Cina il maiale è animale simbolo di ricchezza e buona sorte.

La presenza di Starbucks in Cina

Ecco allora che dopo l’Unicorn Frappuccino al gusto di caramella e l’Avocado Blended che ha spopolato in Giappone e Corea del Sud, il “Latte dell’abbondanza” promette un sapore “interessante”. Nel comunicato ufficiale, l’azienda ha dichiarato di voler portare “le usanze tradizionali del Capodanno nel caffè attraverso sapori salati e dolci inaspettati”. Starbucks ha acquisito un’enorme presenza in Cina da quando ha aperto il suo primo negozio nel China World Trade Building, a Pechino, nel 1999. L’azienda conta ora più di 6.500 negozi in 250 città della Cina continentale (di cui 785 aperti solo nel 2023) e impiega più di 60.000 persone. Secondo un rapporto pubblicato a dicembre da World Coffee Portal, la Cina è il più grande mercato di caffetterie di marca al mondo, dopo aver superato gli Stati Uniti lo scorso anno.