Nintendo, Marinella firma la cravatta dedicata a Mario vs. Donkey Kong

Dopo vent'anni, torna il videogioco basato sull'antica rivalita tra due dei personaggi più amati dell'azienda giapponese. Per l'occasione, una delle più celebri sartorie partenopee ha realizzato una cravatta che sarà esposta per tutto il weekend presso lo store di via Manzoni a Milano

Era il 24 maggio 2004 quando, per la prima volta, venne reso disponibile per Game Boy Advance “Mario vs. Donkey Kong”, un puzzle game che diede il via a una vera e propria serie di videogiochi. A distanza di vent’anni, il puzzle game torna sugli schermi dei “gamer” di tutto il mondo, in una nuova versione per Nintendo Switch. Per l’occasione, la celebre sartoria partenopea E. Marinella ha scelto di collaborare con l’azienda giapponese, realizzando una cravatta-tributo dedicata a uno dei protagonisti del gioco. La nuova creazione presenta, infatti, le iniziali di Donkey Kong, uno dei personaggi più amati del mondo dei videogiochi. Marinella la esporrà fino al 18 febbraio presso il suo store di Milano in via Alessandro Manzoni.