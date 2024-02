Capodanno Cinese 2024, gli eventi da non perdere in Italia e nel mondo

Il 10 febbraio è il giorno da segnare sul calendario per l’inizio dell’anno del Drago, una giornata importante per tutte le comunità cinesi sparse per il mondo, tra parate, feste e divertimento

È ormai verso la conclusione l’anno del Coniglio, con il 10 febbraio data in cui, secondo il calendario cinese, si entra in quello del Drago , il quinto segno dello zodiaco cinese, simbolo di forza e vitalità, portatore di cambiamento e nuove opportunità. In Italia e nel mondo si terranno tanti festeggiamenti ed eventi per celebrare questa data importante per la cultura cinese.

Milano e Roma

Nel capoluogo lombardo, dove vive una delle comunità di cinesi più ampie d'Italia, si festeggerò domenica 11 febbraio con la tradizionale Parata del Drago all’Arco della Pace, tra musica, danza e acrobazie, a partire dalle ore 14. Nella Capitale invece, gemellata con Pechino ormai dal 1998, si festeggia il in piazza Vittorio Emanuele II nel quartiere Esquilino, zona dove è molto presente e attiva la comunità cinese, la sfilata è prevista per sabato 17 con partenza dalla piazza. Da non perdere poi, poco fuori Roma, il Lanternia, il Festival Internazionale elle Lanterne Giganti presso il Bosco delle Favole di Cassino (Frosinone) che durerà fino al 10 marzo.

Prato

In Toscana, a Prato, vive la più numerosa comunità cinese del nostro paese, arrivando al 20% dei residenti sul territorio. Anche per questo la festa parte due settimane prima, fino ad arrivare alla danza del Leone, il rito celebrativo che porta felicità e sicurezza per il nuovo anno. L’annuncio della danza arriva il 9 febbraio alle 17 con il suono della campana del tempio buddista Pu Hua in piazza della Gualcherina, mentre il 17 e 18 febbraio si darà il via a sfilate e parate.

Torino

Nel capoluogo piemontese domenica 11 febbraio dalle 12 alle 13 e dalle 17 alle 18 il MAO (Museo Arte Orientale) ospiterà l’evento musicale Frammenti, nato da un’idea di Erik Battaglia, con coreografie di Vincenzo Di Federico e Lanxin Zheng. Sempre domenica 11 dalle 16 è invece previsto un laboratorio dal titolo Festeggiamo insieme il capodanno cinese, che permetterà di conoscere meglio questa festività, realizzando con i più piccoli una colorata maschera con le fattezze di un drago. Domenica 18 invece, dalle ore 15 alle 19 presso il Mercato Centrale, ANGI e Associazione Forze delle donne organizzano la sfilata in abiti tradizionali, con esibizioni artistiche e un laboratorio per la produzione di ravioli cinesi.

Venezia e Trento

A Venezia il Carnevale è dedicato all’Oriente, e ai 700 anni dalla morte di Marco Polo: quale occasione migliore quindi per celebrare il Capodanno cinese nella Serenissima. Godendosi il week end del 9 e 10 febbraio, partendo dal 9 con la parata che parte a Mestre si conclude in piazza Ferretto con la danza del dragone e la danza dei leoni (ripetute anche il 10 in Piazza S. Marco), accompagnate da bambini in abiti tradizionali. Da mezzanotte in poi partiranno spettacoli e animazioni di artisti, musicisti e proiezioni. Non solo la parata però ci sarà a Venezia, Campo San Polo sarà allestito a tema infatti: l'arsenale ospiterà spettacoli di arte cinese, il Museo del 900 ospiterà numerosi appuntamenti di musica, arte e lettura, laboratori per scoprire l’antica arte calligrafica, prendere parte all’originaria cerimonia del tè o dipingere con lo zucchero. A Trento l’Associazione cinese del Trentino organizza diversi appuntamenti per il Capodanno cinese, nello specifico Il 10 febbraio alle 16.30 è in programma il Concerto di Capodanno, presso la Sala Conferenze della Fondazione Caritro di Trento.

Singapore

Come ogni anno, anche Singapore si prepara a celebrare al meglio l’arrivo del nuovo anno lunare, con eventi e appuntamenti in giro per la città. Per celebrare l’Anno del Drago, la Città Giardino ha organizzato il River Hong Bao, l’evento celebrativo che viene organizzato annualmente che si terrà a Gardens by the Bay dall’8 al 17 febbraio: per 10 giorni, una gigante lanterna a forma di drago (lunga 150 metri) volerà tra i Supertrees, emettendo fiamme dalla bocca che attireranno gli occhi dei passanti.Sempre in occasione del Capodanno, la città-stato ha organizzato la Chingay Parade, dove i passanti troveranno diversi tipi di fiori lungo la strada, accompagnati da effetti speciali e una proiezione interattiva lunga 230 metri.

New York

A New York c’è una delle più importanti comunità cinesi del mondo occidentale, tanto che la Chinatown di Manhattan è in assoluto la più conosciuta e iconica, nella Grande Mela si terranno infatti due settimane di festeggiamenti, che culmineranno con il Lantern Festival il 24 febbraio. Ma sono tante le esperienze da fare nel corso di questi giorni, come ad esempio, andare al Lincoln Center il 9 e il 10 febbraio, nel David Rubenstein Atrium, dove si terranno una serie di eventi a ingresso gratuito per il Capodanno Cinese, tra cui karaoke, meditazione, arti e mestieri, dimostrazioni tradizionali, DJ dal vivo, deliziose prelibatezze e una festa per famiglie con l’esibizione del Tai Look Lion Dance Team. Per i più festaioli invece Chop Suey sta organizzando un party per il Capodanno Lunare domenica 11 febbraio all’Olly Market di Chelsea (West 26th Street) dalle 20 all’una di notte.