Premio a una cantina italiana agli Oscar del vino

Pasqua Vini viene incoronata a Miami “Innovator of the year”

Il premio rappresenta una pietra miliare per l'intera industria vinicola italiana, vista l'importanza del concetto d'innovazione nella cultura d’oltreoceano. E non è neppure trascurabile che una pubblicazione americana così stimata abbia deciso di premiare un'azienda non solo proveniente dal nostro Paese (nazione di solito associata alla tradizione più che all’innovazione enologica), ma anche da una regione così radicata nelle pratiche vinicole tradizionali come il Veneto.

È un primato, senza dubbio. E questo rende il riconoscimento ancora più prezioso ed esclusivo. È la prima volta che una azienda vinicola italiana viene incoronata “Innovator of the year”. È toccata all’Italia, finalmente, salire a Miami sul podio degli Annual Wine Star Awards, evento tradizionalmente organizzato da Wine Enthusiast. E a portare il nostro Paese sotto i riflettori di quelli che sono considerati gli Oscar del Vino è la Cantina Pasqua, azienda leader e ambasciatrice dell'Amarone della Valpolicella e dei vini veneti nel mondo.

Oltre i confini della vinificazione

E il riconoscimento "Innovator of the Year" è anche il premio ad una scelta: quella di aver investito in sviluppo e innovazione, cosa che ha permesso a Pasqua Vini di diventare un laboratorio di ricerca per l’evoluzione dell'industria del vino italiano."Essere la prima azienda vinicola italiana a ricevere questo prestigioso riconoscimento – ha dichiarato Riccardo Pasqua, amministratore delegato di Pasqua Vini - è motivo di immenso orgoglio e testimonia la passione e l'innovazione che da generazioni contraddistinguono la nostra famiglia”. Per Alessandro Pasqua, Presidente di Pasqua USA “questo premio testimonia l’impegno della nostra famiglia nello spingere oltre i confini della vinificazione per creare vini eccezionali".