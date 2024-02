Konami lancia lo starter set Yu‑Gi‑Oh!

Konami Digital Entertainment ha lanciato sul mercato un cofanetto per due giocatori di Yu-Gi-Oh! il famoso gioco di carte collezionabili. Con questo set sarà più facile approcciarsi alle sfide e capire come funziona.

Include due mazzi completi, ognuno dei quali composto da 44 carte, 4 delle quali in versione ultra rara. Caratteristica peculiare e inedita per questa tipologia di prodotti è il fumetto di 64 pagine incluso, che accompagna i giocatori, passo dopo passo, nel loro primo duello.

In occasione del 25esimo anniversario di Yu-Gi-Oh! il gioco di carte collezionabili Konami sfodera lo starter set per costruire una nuova generazione di giocatori.

Un gioco per tutti

Le istruzioni utilizzano un linguaggio comprensibile e divertente per i giocatori di ogni età. Si inizia dalle regole più semplici per poi arrivare alle tecniche più avanzate. Si tratta delle stesse tecniche che costituiscono la spina dorsale di Yu-Gi-Oh!, compresi i duelli giocati ai massimi livelli competitivi.

Una volta ultimato il Duello iniziale, i giocatori avranno appreso le basi e saranno pronti a riassemblare i mazzi per sfidarsi senza alcuna guida. Grazie a questo Starter Set, i giocatori potranno continuare a fare pratica da soli, per meglio comprendere tutte le dinamiche di gioco, o con gli amici per mettere alla prova le abilità apprese.

Ultima ma non meno importante caratteristica di questo set, la possibilità di utilizzarlo come punto di partenza per costruire il proprio Deck tramite le molte espansioni disponibili.

Sempre in aggiornamento

Konami rilascia regolarmente nuovi prodotti Yu-Gi-Oh! che di solito presentano nuove carte nel gioco. Ciò significa una costante introduzione di nuove opzioni strategiche, quindi il gioco è sempre in evoluzione. I Duellanti di alto livello si sfidano utilizzando molte strategie generali diverse, o "temi" come vengono chiamati nel gioco, cambiando i loro mazzi di settimana in settimana.