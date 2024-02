Spotify Tatoo, la nuova tendenza di tatuarsi la propria canzone

Su Spotify ogni contenuto ha una serie di barre audio uniche note come “codice Spotify”, pensate per condividere il contenuto con qualcuno, scansionando l'immagine con la funzione fotocamera sull'app di Spotify. Farsi tatuare questo codice, che una volta scansionato dovrebbe riprodurre immediatamente il contenuto ad esso associato, è l’ultimo trend tra i giovani.

Su TikTok, come riporta la Cnn , i video taggati “#spotifytattoo” hanno raccolto 14,8 milioni di visualizzazioni. Dieci milioni di questi sono in una clip virale di un tatuatore del Regno Unito che mostra i risultati di un tatuaggio Spotify sull'avambraccio del suo amico.

"Tatuare i codici può essere stressante" ha detto il tatuatore John Lapides del Colorado che ha firmato due tatuaggi Spotify nel 2022: uno collegato alla canzone di Michael Bublé “Everything” e l'altro per “Gone Away” della band The Offspring. “Se è scansionabile è fantastico. Se non è scansionabile, mi dispiace, ma questo fa parte del rischio’” ha detto Lapides alla Cnn .

I motivi per cui le persone si fanno questi tatuaggi

Alcuni lo fanno per motivi sentimentali come chi ha scelto di farsi tatuare il codice Spotify di una canzone legata al ricordo del padre scomparso. Altre volte "è semplicemente un mezzo per decorare il corpo" ha detto Drew Hibbard, tatuatore e piercer del Wisconsin che ha aggiunto: "Sono sicuramente caduto vittima di tatuaggi bizzarri e divertenti solo per il gusto di farlo” .