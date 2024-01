Bambini in viaggio, cosa vedere e dove sciare in Valle d'Aosta

La Valle d'Aosta non è solo neve. Sono molti gli appuntamenti delle prossime settimane, dalla millenaria Fiera di Sant'Orso fino al carnevale sulla neve. Senza dimenticare le piste per i più piccoli e la doppia funicolare che offre la possibilità di “volare” per 20 metri e il vulcano su cui arrampicarsi.