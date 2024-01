Al via a Rimini Sigep, "The World Dolce Expo": le novità

Prende il via la manifestazione di riferimento per il mondo del foodservice dolce, che coinvolge le filiere artigianali di gelato, pasticceria, panificazione, caffè e cioccolato

"In fiera - spiega il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti - oltre 1.200 brand espositori disposti nei 28 padiglioni che occupano i 129mila metri quadrati del quartiere espositivo riminese, per un appuntamento di business unico, non a caso nato e cresciuto in una terra vocata all'innovazione e all'internazionalità".

Prende il via alla fiera di Rimini la 45° edizione di Sigep - The World Dolce Expo, manifestazione di riferimento per il mondo del foodservice dolce, che coinvolge le filiere artigianali di gelato, pasticceria, panificazione, caffè e cioccolato, organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg).

Le novità

Coppa gelato per il Giro d'Italia

Tra le novità, la coppa gelato di Carpigiani dedicata al Giro d'Italia, presentata in esclusiva all’arrivo a Roma durante l’edizione 2023 e realizzata in collaborazione con RCS Sport. La presenza di Carpigiani in fiera inoltre è all’insegna della sostenibilità, con uno stand che riduce del 50% la produzione di rifiuti in allestimento e disallestimento, progettato per durare tre anni.

Le novità Fabbri

Il mondo del dolce targato Fabbri 1905 lancia per la nuova stagione Sorbé, una gamma di completi, già pastorizzati e senza conservanti, che consentono di realizzare un cremoso sorbetto di frutta in pochi minuti. Si parte con due gusti in vetrina tutto l’anno: la fragola e il sempre più richiesto Mango Alphonso, particolare varietà di mango che si distingue per le note dolci e il sapore intenso.

Gelato in versione salata

MEC3 ha scelto di rompere gli schemi del gelato e di proporlo anche in versione salata. Salty Creations è la nuova linea dedicata a snack e finger food, aperitivi, pranzi veloci, golosi piatti gourmet o menù alla carta completi. Sarà anche l’occasione per presentare il Bubble Tea, la nuova tendenza ormai in voga nella Gen Z che unisce la grande tradizione del tè alle cosiddette “bubble”, palline piene di succo.