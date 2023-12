Recanati, la biblioteca di Giacomo Leopardi a portata di click

Catalogati online i primi 1.500 esemplari della Biblioteca di Recanati, in provincia di Macerata, collocata all’interno del palazzo in cui nacque e visse il poeta

La biblioteca in cui il poeta Giacomo Leopardi studiò da giovane comprende un patrimonio librario di circa ventimila opere tra il XVI e il XIX secolo. La Soprintendenza archivistica e bibliografica (Sab) delle Marche ha curato la catalogazione di 1.500 esemplari secondo standard internazionali. Un intervento finanziato dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore del ministero della Cultura che ha consentito l'informatizzazione di questo primo nucleo di libri formatosi grazie soprattutto agli acquisti del conte Monaldo, padre del poeta.

Le opere acquistate da Monaldo

La biblioteca leopardiana è eccezionale per l'unicità delle opere che testimoniano il periodo storico il contesto culturale in cui Monaldo ha operato e vissuto. A causa della soppressione napoleonica di istituti religiosi sono confluiti nella biblioteca leopardiana esemplari che il conte Monaldo poté acquistare dalle ricche biblioteche di conventi e insediamenti religiosi del territorio locale e nazionale, come dalla Congregazione dei Passionisti di Recanati e vari collegi di gesuiti, da Loreto a Roma.