Bambini in viaggio, Gardaland Magic Winter anche all'Epifania

Gardaland solo d'estate! Solo se non conoscete la Gardaland Magic Winter, la grande apertura invernale del parco divertimenti dedicato ai bambini ma non solo. Fino al 7 gennaio vi attendono molte attrazioni e divertimenti!.

Lo scopo dell’iniziativa è di dare voce alle emozioni dei più piccoli (tramite Prezzemolo) che troveranno spazio non solo nella canzone del Welcome Show il prossimo anno, ma andranno anche a decorare per tutta la durata di questa edizione una parete del Villaggio di Babbo Natale che diventerà il “Gardaland’s Wall of Kindness”, un “muro” dove verranno appesi alcuni pensieri gentili.

Come? Scrivendo un loro personale “pensiero gentile”, una frase di positività e di incoraggiamento da dedicare al prossimo, sulle apposite cartoline natalizie distribuite all’ingresso e nei vari punti ristoro nel Parco. Ciascun bimbo potrà poi inserire il proprio “pensiero gentile” all’interno del mega pacco regalo, simbolo dell’iniziativa, allestito, per l’occasione, nella sfavillante piazza Jumanji.

I piccoli Ospiti che visiteranno il Parco in occasione di Gardaland Magic Winter, oltre a divertirsi fra le tante attrazioni disponibili e gli show pensati ad hoc per il periodo, avranno infatti una missione: aiutare Prezzemolo a realizzare la nuova strofa che andrà ad arricchire la main song dell’edizione Winter 2024 .

Impossibile resistere alla Pista di pattinaggio sul ghiaccio . Nel periodo invernale prendersi una giornata per infilare i pattini e godersi un momento sul ghiaccio è un’emozione irrinunciabile. Arricchita e circondata da scenografie glaciali, con una lunghezza di 15 metri, è il luogo perfetto per godersi l'atmosfera magica del Parco da una prospettiva tutta diversa.

Per questa nuova edizione Piazza Jumanji, nel cuore di Gardaland Park, si trasforma in un’area dedicata al Natale caratterizzata da giganti omini di marzapane, pacchi regalo e una dolcissima renna e offre a tutti gli Ospiti tre imperdibili must-do del periodo: il Magico Villaggio di Babbo Natale, una suggestiva pista di pattinaggio e, ogni sera, l’accensione dell’imponente albero di Natale ricco di dettagli natalizi.

Al cinema 4D, il nuovo filmato “Happy Feet 4D Experience”, coinvolge tutti in una divertentissima avventura in Antartide, in compagnia di un vivace cast di pinguini, tra cui Mambo, un dolcissimo pinguino imperatore che balla il tip tap. Il nuovo film trasmette agli Ospiti il valore dell’amicizia, del coraggio e della determinazione tutte caratteristiche che aiuteranno il protagonista a salvare la sua colonia in via di estinzione, ponendo così anche un’importante riflessione anche sul tema ambientale. Un’esperienza davvero coinvolgente per tutta la famiglia.

Ad arricchire l’ampio pacchetto di intrattenimento e divertimento, quest’anno eccezionali nuovi show faranno vivere appieno agli Ospiti la magia del Natale. Al Gardaland Theatre va in scena la novità “Zero°”, un’avventurosa e coinvolgente fiaba che farà riscoprire a grandi e piccini il potere della speranza e dell’amore per il prossimo, presentata in chiave live musical con strepitosi balletti e costumi, scenografie ed effetti speciali suggestivi.

Questo Natale, per i più piccoli il nuovo show “Jingle Magic” rende tutto possibile al Teatro della Fantasia, mettendo in scena prodigi e meraviglie che superano ogni immaginazione, mentre nel Bosco degli Gnomi – per l’occasione vestito dei colori del Natale – è possibile incontrare gnomi, un po’ cresciuti, personaggi fantastici con cui giocare e imparare l’importanza del rispetto della natura.

Dopo il successo dello scorso anno, al Rio Bravo torna lo spettacolo “Le Feste più belle del West”, interpretato da live performers professionisti che si esibiranno in splendide coreografie e canzoni tradizionali.

A rendere l’atmosfera ancor più magica e suggestiva le indimenticabili voci di tre cantanti gospel che portano in scena, prima degli show al Rio Bravo e al Gardaland Theatre, alcuni dei meravigliosi canti natalizi facendo immergere ulteriormente gli Ospiti nel clima di Gardaland Magic Winter.

A chiudere le giornate ricche di nuove esperienze, divertimento, adrenalina e scenari magici, non può mancare “Santa Claus is coming to Gardaland” la cerimonia di accensione dell’albero, che ogni sera vedrà salire sul palco di Piazza Jumanji Babbo Natale in persona, Prezzemolo e Aurora accompagnati dai cantanti e dal corpo di ballo sulle note della coinvolgente colonna sonora di questo Magic Winter. In piazza Jumanji gli Ospiti potranno anche divertirsi a scovare i prossimi indizi per la nuova attrazione 2024.