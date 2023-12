Bambini in viaggio, gli Uffizi a Natale

Un percorso nella famosa galleria fiorentina totalmente dedicato alla nascita di Gesù. Osserveremo alcuni capolavori che, partendo dall’annuncio dell’arcangelo Gabriele a Maria della prossima nascita del Salvatore, ci aiutano a capire come il soggetto della Natività abbia ispirato gli artisti di tutti i periodi e, di come la loro creatività, abbia saputo aggiungervi motivi e variazioni di grande bellezza e interesse.

Molte date a disposizione dei più piccoli per imparare divertendosi: immagini della Natività agli Uffizi, le storie di bambini del passato, l’antica tradizione del ceppo di Natale, le musiche di PAM PAM a Palazzo Pitti e, come sempre, l’allegria di essere insieme.

Vacanze di Natale in città d’arte? Un’idea è UffiziKids, occasione unica per far vivere gli Uffizi ai bambini in modo istruttivo, divertente e innovativo.

Palazzo Pitti

Giochi sotto il ceppo

Prima dell’albero di Natale e di Santa Claus di rosso vestito, a Firenze le festività per la nascita di Gesù erano caratterizzate dalla tradizione del Ceppo, tanto che i vecchi fiorentini chiamavano addirittura Ceppo il 25 dicembre e Ceppino il giorno di Santo Stefano. Ma in cosa consisteva questa antica tradizione? Quale ne era l’origine, quale il significato? Venite a scoprirlo con noi a Palazzo Pitti! Parleremo dei semplici giochi dei bambini del passato attraverso le opere della Galleria d’Arte Moderna, vi faremo vedere un Ceppo di Natale e vi daremo le istruzioni per realizzarne uno a casa vostra. Inoltre, essendo i giorni attorno a Natale, non mancheranno piccoli doni per tutti i partecipanti!!!

Bambini a corte. Vita quotidiana dei piccoli di tre dinastie

La vita dei bambini di tre dinastie regnanti (Medici, Lorena e Savoia) viene ricostruita attraverso dipinti che consentono di parlare di aspetti della loro vita quotidiana quali l’abbigliamento, lo studio, i giochi, ma anche gli obblighi di Corte. I bambini potranno così scoprire analogie e differenze tra la loro quotidianità e modelli di vita ormai lontani ma dei quali le opere dipinte mantengono una puntuale memoria. Il percorso si estenderà agli ambienti di tutto il Palazzo.

Pam Pam Pam Gam - Suoni e colori: piccoli e preziosi canti senza parole e storie musicali alla Galleria d’Arte Moderna

A distanza di tre anni dal primo appuntamento torna PAM PAM alla GAM in una speciale edizione natalizia che vede il Quartetto Gordon ospitare il progetto MiniMiniature.

La sospensione del linguaggio e la costruzione di una relazione musicale fatta di canto senza parole, corpo in movimento, respiro, silenzio e sguardi collaborano a costruire l’ascolto. Il canto senza parole lascia spazio anche a piccole storie musicali, brevi canti a due voci che accarezzano, punzecchiano, muovono ed emozionano il pubblico.

Musicisti, bambini e genitori, insieme, su un tappeto, al centro del suggestivo saloncino della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti.

Musiche di J.S.Bach; E.E.Gordon; A.Borsacchi. La scelta musicale e la costruzione dello spazio e della relazione d’ascolto sono ispirate ai principi della Music Learning Theory di Edwin E. Gordon.