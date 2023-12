Bardonecchia eletta migliore stazione sciistica d'Europa

A dirlo è il Financial Times che si basa sui dati redatti da Post Office Travel Money Ski Resort Report in collaborazione con Crystal Ski Holidays. Il comprensorio italiano ha scalzato dal primo posto Borovets, in Bulgaria, che deteneva il primato dal 2019 ascolta articolo

Bardonecchia è il posto migliore dove sciare in tutta Europa. Lo dice il Financial Times che riporta i dati raccolti da Post Office Travel Money Ski Resort Report in collaborazione con Crystal Ski Holidays. Settimana bianca significa neve, sci, e vacanza, ma anche uno dei momenti più dispendiosi per gli amanti degli sport invernali. Quest’anno però c’è una buona notizia per gli italiani che nel comprensorio piemontese della alta Val di Susa possono trovare il miglior rapporto qualità-prezzo per praticare sci e snowboard. Infatti Bardonecchia si colloca al primo posto della classifica, scalzando il comprensorio bulgaro di Borovets che deteneva il primato dal 2019.

I dati Il sondaggio, condotto su un campione di 2001 persone, mette a confronto i costi di skipass, noleggio sci e scarponi, lezioni di sci, cibo e bevande per una settimana di vacanza in 36 diverse località europee. Nonostante l’aumento dei prezzi dovuto all’inflazione, il 12% degli intervistati ha dichiarato di star pianificando una vacanza sulla neve tra la fine del 2023 e aprile 2024. La Bulgaria fino allo scorso anno deteneva il podio per la migliore offerta ai turisti ma gli ultimi dati hanno evidenziato un aumento dei prezzi dell’8,2% per quanto riguarda il comprensorio di Borovets. Numeri ancora peggiori per Bansko, sempre in Bulgaria, che ha visto i prezzi salire del 18,1%. Situazione nettamente migliore invece a Bardonecchia, dove i prezzi sono cresciuti solo dell’1,4% in un anno, pari a 532 sterline. Traducendolo in euro, significa che la spesa a persona per 6 giorni è in media di 616 euro contro i 642 di Borovets. leggi anche Riparte la stagione sciistica, i consigli del maestro di sci

La classifica Come detto, Bardonecchia ha conquistato il primo posto del podio. Ma non è l’unica meta italiana a comparire nella top 10. Dopo Borovets (Bulgaria), l’ultimo gradino del podio è occupato da Le Corbier (Francia). E riecco due località italiane, Livigno e Sauze, che occupano rispettivamente la quarta e la quinta posizione. Poi ancora la Bulgaria che, con il comprensorio di Bansko, occupa il sesto posto della classifica. Settima posizione per Baqueira Beret, in Spagna, e a seguire ancora spazio all’Italia con Sestriere e La Thuile. Chiude la classifica la stazione sciistica di Ruka, in Finlandia.