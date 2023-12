Burn Baby Burn, la Los Angeles arrabbiata di Lorenzo Palloni

L'ultimo fumetto scritto e disegnato dall'autore aretino è un'opera complessa e ambiziosa, che sceglie come ambientazione le rivolte del 1965 e del 1992, per costruire una storia densa di tensione e rabbia sociale che tocca i temi della vendetta e della giustizia ascolta articolo

Los Angeles, 1965: la città è incendiata dalle tensioni razziali e dalla violenza scoppiata nel quartiere di Watts in seguito all’arresto per guida in stato d’ebrezza di Marquette Frye. Los Angeles, 1992: la rabbia e gli scontri imperversano, scatenati dall’arresto e dal pestaggio a opera della polizia del tassista afroamericano Rodney King. Ventisette anni di distanza, un unico filo conduttore, due vicende gemelle. È sullo sfondo di questi eventi storici che Lorenzo Palloni ha deciso di ambientare Burn Baby Burn, fumetto tra i migliori usciti nel 2023 (e si badi bene all’assenza dell’aggettivo “italiano” dopo il sostantivo “fumetto”) pubblicato da Saldapress (240 pagine a colori, 29 euro).

Una tavola di Burn Baby Burn di Palloni, con la fusione delle rivolte di Los Angeles del 1965 e del 1992 - ©Saldapress

La storia che si ripete Mentre scoppiano le due rivolte, una serie di sanguinosi omicidi impegna prima il detective Syd Bonanno e poi sua figlia Eve, in una ciclicità di eventi che coinvolge generazioni diverse in vicende solo apparentemente identiche. Assassino, vittime e movente sono diversi: se nel 1965 a cadere uccise per mano di un serial killer erano delle prostitute, nel 1992 i morti sono tutti membri della polizia di Los Angeles. Un caso intricato e complesso in cui le colpe dei padri (e quelle dei padri dei padri) rischiano di ricadere sui figli. leggi anche Isole, la distopia dentro l'utopia nel fumetto di Lorenzo Palloni

L'inizio di Burn Baby Burn di Lorenzo Palloni mostra la continua alternanza tra i due piani temporali - © Saldapress

Una continua sfida al lettore Burn Baby Burn non è un’opera che si possa leggere distrattamente, richiede una grande concentrazione. Palloni ingaggia e sfida il lettore fin da subito, con le prime tavole che alternano i piani temporali al ritmo forsennato di una vignetta ciascuno, per poi concedere più spazio alla narrazione dei fatti ma senza smettere mai di rimbalzare tra il 1965 e il 1992. La distinzione tra le vicende delle due epoche è affidata a un efficace, immediato ed elegante espediente visivo, con una colorazione bicroma tra i toni del blu e quelli del giallo. I personaggi sono numerosi, ben caratterizzati, esplorati nei loro background professionali, affettivi e familiari, e vengono tutti presentati da Palloni con alcuni scorci di vita normale all’inizio del volume, prima che il racconto precipiti nell’azione, permettendo così quel processo di immedesimazione e affezione ai protagonisti essenziale per la buona riuscita emotiva di un lavoro di finzione.

Nelle prime pagine di Burn Baby Burn, Lorenzo Palloni presenta i personaggi - © Saldapress

Tavole dense e formato orizzontale I disegni presentano il tratto leggermente spigoloso ma raffinato che è tipico dello stile di Palloni, la regia è frenetica e dinamica, con una limitatissima presenza di splash page e un fortissimo ricorso a tavole orizzontali densissime di vignette che passano con agilità da inquadrature più ampie ai riquadri più piccoli che si concentrano sui dettagli e sugli oggetti, in un continuo invito all’attenzione nei confronti del lettore. leggi anche Frank Miller: "Gli eroi non devono sopravvivere per forza". VIDEO

I due piani temporali sfumano uno verso l'altro con un lungo flashback che parte da una foto - © Saldapress

Un'opera ambiziosa e complessa Burn Baby Burn è forse l’opera più ambiziosa e internazionale della produzione di uno degli autori più interessanti d’Italia. Un fumetto che incrocia il noir, il pulp e il poliziesco alla denuncia sociale, che accavalla realtà storica e fantasia, che tocca il tema della differenza tra giustizia e vendetta, arrivando a un risultato finale straordinariamente complesso e composito, pieno di piani di lettura, ricco di plot twist che portano a un finale imprevedibile in cui tutti i fili vengono riannodati e le due vicende si sovrappongono perfettamente. Una folgorazione all’interno del panorama fumettistico globale.