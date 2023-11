La modella Ellie Gonsalves pubblica 117 motivi per non avere figli

Una celebre modella e influencer australiana ha acceso un dibattito online dopo aver pubblicato un lungo elenco dei motivi per cui non vuole avere figli, "denunciando" poi sui social che moltissimi utenti le hanno inviato messaggi definendola "orribile" dopo aver reso pubbliche le sue ragioni per non voler diventare madre. Ellie Gonsalves, 33 anni, ha condiviso tramite un post su Instagram un elenco di 117 ragioni per cui ha deciso di non avere figli e il post è stato accolto con quasi mille commenti. Alcuni utenti hanno sostenuto la scelta della modella, altre invece hanno criticato la lista per la sua negatività, pensando che fosse dettata dalla paura. L'elenco dei motivi stilati dalla modella è lunghissimo. Va dalla caduta dei capelli dopo il parto, alla stanchezza continua, al non essere più una priorità per il proprio partner, al timore che i figli ereditino traumi emotivi, fino al non potere mai avere una pausa dalla genitorialità.