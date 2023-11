L’agenzia pugliese Idem Design vince il Bronze Pentawords

Bruno Vespa: “Un riconoscimento importantissimo. Per il design dei nostri vini gli abbiamo dato carta bianca, fidandoci della loro esperienza. Lavoreremo ancora insieme a progetti sempre più belli"

Idem Design, agenzia creativa di Conversano (Ba), ha ricevuto il Bronze Awards nell’ambito del Pentawards 2023. Il premio internazionale che celebra l'eccellenza nel design e nel packaging, ha raccolto oltre 2mila candidature da 60 paesi in tutto il mondo. Il premio è stato consegnato all’agenzia pugliese durante la cerimonia che si è tenuta a Londra venerdì 10 novembre, nello splendido Magazine London, uno dei più grandi spazi ibridi appositamente costruiti nella capitale britannica. “Sono molto orgoglioso che Idem Design abbia ricevuto questo premio prestigioso per le etichette dei nostri vini - racconta Bruno Vespa - abbiamo lavorato a lungo insieme dando carta bianca a questa agenzia, fidandoci della sua esperienza. E il risultato è stato veramente bello e apprezzato dal pubblico in maniera straordinaria. Mi fa davvero piacere che oggi sia arrivato anche un riconoscimento tecnico così importante. Credo che lavoreremo ancora insieme a progetti sempre più belli”.