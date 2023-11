Eicma 2023 in Fiera a Milano: date, biglietti e programma

La settimana di Eicma sarà contraddistinta dalle numerose presentazioni, dalle novità del settore, dalle anteprime mondiali e dalle iniziative che gli espositori proporranno nei loro stand. A questo si aggiunge lo spettacolo offerto nell’area esterna MotoLive dove il pubblico potrà godere gratuitamente del fitto palinsesto di iniziative. Due, tra gli altri, i nuovissimi temi espositivi e le aree d’interesse che connotano l'impegno di Eicma per questa edizione del 2023: l'Eicma Esports Arena e un’area dedicata all’Urban Mobility. Tra le altre novità c'è anche la presenza inedita di Mobilize, brand del gruppo francese Renault dedicato alle nuove soluzioni di mobilità, che porterà Duo, un concept car 100% elettrico con 140 chilometri di autonomia. Non mancheranno la consolidata proposta dell’area di test ride e-bike, il set fotografico Eicma Effect, dove i fotografi della manifestazione immortaleranno gratuitamente le emozioni del pubblico accese dall’esperienza di visita, e il Temporary Bikers Shop, lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti dove acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto. Molto significativi e importanti i ritorni, sia tra le Case costruttrici che tra le imprese dell’intera filiera. Il 28% sono invece nuovi espositori mentre il 64% delle aziende presenti quest’anno proviene dall’estero in rappresentanza di ben 45 Paesi. Tra le curiosità spicca la presenza di Amazon con un proprio stand dove i i clienti avranno l’opportunità di scoprire una selezione di prodotti, accessori e componenti di grandi marchi dedicati al mondo delle due ruote. ( TUTTE LE INFO ).

I biglietti

Eicma sarà aperto al pubblico dal 9 al 12 novembre mentre il 7 e l'8 novembre l'ingresso sarà riservato a stampa e operatori. Per il pubblico, il biglietto costa 19 euro per le persone dai 14 anni in su e 12 euro per i bambini dai 4 ai 13 anni. È valido dalle 9:30 alle 18:30 per un giorno a scelta. Una volta acquistato, è possibile scaricare il biglietto sul telefono o stamparlo su carta bianca. Il ticket è personale, non cedibile, non duplicabile, non rimborsabile ed è valido per un solo ingresso. Gli ingressi per accedere ad Eicma saranno: Porta Est, Porta Sud, Porta Ovest.