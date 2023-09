Amazon Prime, a ottobre due nuove giornate di offerte e sconti

Sono state ufficializzate le date della Festa delle offerte Prime: saranno il 10-11 ottobre, 48 ore di sconti e offerte per tutti i clienti di Amazon Prime.

«Con questo evento di shopping vogliamo offrire a tutti i clienti Prime una nuova opportunità per risparmiare in anticipo sullo shopping natalizio e approfittare di offerte su alcuni dei prodotti più richiesti ha dichiarato Jamil Ghani, Vicepresidente di Amazon Prime . Oltre a beneficiare di tutti i vantaggi Prime, i clienti possono accedere a moltissime offerte in categorie come moda, casa e giocattoli, che includono alcuni dei prodotti più popolari durante la Festa delle Offerte Prime».

I consigli

Per prima cosa, esplorare tutte le opzioni di consegna: iscrivendosi ad Amazon Prime, i clienti potranno sempre contare su consegne rapide e senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti e scegliere l'opzione di consegna più adatta alle proprie esigenze. È anche possibile approfittare della consegna presso gli Amazon Locker o Counter. Poi ricordarsi di impostare le notifiche personalizzate sulle offerte: i clienti possono iscriversi per ricevere notifiche in base alle loro ultime ricerche su Amazon e agli articoli visualizzati di recente. È sufficiente visitare la pagina della Festa delle Offerte Prime sulla shopping app di Amazon prima dell'inizio dell’evento per attivare le notifiche relative alle offerte. Una volta iniziata la Festa delle Offerte Prime, i clienti riceveranno notifiche push sulle offerte disponibili a cui sono iscritti.

Dove si svolgerà l'evento?

La Festa delle Offerte Prime inizierà il 10 ottobre in 19 paesi del mondo, tra cui Portogallo, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito. I clienti Prime in Giappone, invece, potranno acquistare le offerte di questo evento nel corso del mese.