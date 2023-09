Dentro "La Resistenza delle donne", vincitore del Premio Campiello

“Povere, che già faticavano tanto anche solo a sopravvivere” e ricche “che avrebbero potuto andarsene in Svizzera o rimanersene al sicuro nelle proprietà di famiglia, in attesa di sposare un buon partito”: Benedetta Tobagi, nel libro "La Resistenza delle donne" edito da Einaudi e vincitore della 61a edizione del Premio Campiello, le racconta tutte e lo fa con l’aiuto della memorialistica, dei documenti d’archivio, delle fotografie e della corposa bibliografia ereditata da tante studiose che prima di lei hanno fatto luce sul ruolo femminile nel movimento Liberazione. Il risultato è un libro che va oltre il resoconto, oltre il saggio accademico, e che vuole essere alla portata di tutti, in cui ogni storia si lega all’altra diventando trama di un racconto corale e avvincente, come le biografie delle sue protagoniste.

Un fenomeno complesso

Un fenomeno complesso come quello delle donne nella Resistenza non può essere compreso se non attraverso tante chiavi di lettura diverse. Per questo la narrazione non scorre in un unico senso, ma si irradia in un’infinità di storie individuali. Ne esce fuori un affresco in cui ogni protagonista è unica, pur nella somiglianza con l’altra. L’autrice si interroga su cosa abbia spinto tante ragazze a lasciare la “sicurezza di una vita in cui l’unica preoccupazione era non rimanere zitelle, fare figli e prendersene cura, (...) i piccoli sogni di un’esistenza ordinaria" e a mettere a repentaglio la propria vita irrompendo sulla scena. Ragazze su cui non gravava neanche lo spettro della coscrizione obbligatoria e che, nella gran parte dei casi, avrebbero potuto restare alla finestra aspettando che il peggio finisse. La gratuità della scelta e il mistero che l’avvolge è uno dei fili rossi che attraversano la narrazione.