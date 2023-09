Premio Campiello, Benedetta Tobagi vince con "La Resistenza delle donne"

La vincitrice: "Lo dedico alla memoria di donne straordinarie"

"Sono stata travolta da questo libro come un fiume. Ho la sensazione che queste donne mi abbiano portato a spalla fino qui, su questo palco. Vorrei dedicare questo premio prima di tutto alla memoria di queste donne straordinarie che hanno combattuto e non si sono girate dall'altra parte in un momento terribile". Così l'autrice ha accolto la vittoria, aggiungendo: "Lo dedico a tutte le altre persone che resistono in Italia, nel mondo, nei contesti di lavoro e che cercano di far sentire la propria voce per se stesse e le altre donne".