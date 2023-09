2/8

La cultura sportiva di Philadelphia è molto popolare. Per chi ama la corsa, Philadelphia è il luogo ideale per allenarsi: ci sono infatti oltre 50 running club a cui iscriversi, percorsi in tutta la città e molti eventi podistici, come la famosa Philadelphia Distance Run a settembre e la Philadelphia Marathon Race Weekend a novembre, l'occasione perfetta per esplorare la storia e l'architettura della città, insieme ai suoi quartieri, mentre ci si allena.