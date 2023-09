Bambini in viaggio, cosa fare a Philadelphia

Sia per gli sportivi appassionati che per coloro che preferiscono osservarli ammirati, la cultura sportiva di Philadelphia è molto popolare. Tutti gli occhi sono puntati sulla città in quanto la FIFA l'ha selezionata come una delle 11 città degli Stati Uniti per ospitare le partite della FIFA World Cup™del 2026. Per chi ama la corsa, Philadelphia è il luogo ideale per allenarsi: ci sono infatti oltre 50 running club a cui iscriversi, percorsi in tutta la città e molti eventi podistici, come la famosa Philadelphia Distance Run a settembre e la Philadelphia Marathon Race Weekend a novembre, l'occasione perfetta per esplorare la storia e l'architettura della città, insieme ai suoi quartieri, mentre ci si allena.

Philadelphia pone al centro la sua ricca storia e la sua cultura diversificata. Dai murales che adornano le facciate degli edifici alle gemme nascoste nei vari quartieri, la street art di Philadelphia cattura lo spirito della città, rendendola una galleria a cielo aperto. Il programma Mural Arts Philadelphia è un'iniziativa che ha prodotto oltre 4.400 murales dal suo inizio. È possibile scoprire la scena artistica della città a piedi, in treno, in bicicletta o in Segway, guidati dai volontari di Mural Arts Philadelphia.

Philadelphia è rinomata per la sua storia e la sua cultura, ma c'è molto altro da scoprire: a cominciare da eventi come l'annuale Festival di Halloween passando per un'eccezionale scena artistica, ma anche una variegata proposta gastronomica di alta qualità e tanti eventi sportivi. Facilmente raggiungibile dall'Italia grazie a voli giornalieri, come quello che sara’ operativo da Napoli a partire da giugno 2024, Philly fa è una meta da scoprire anche con i vostri bambini

Liberty Bell

La celebre Liberty Bell, la campana della libertà, il simbolo stesso della Rivoluzione incrinatasi irrimediabilmente nel 1847 e da allora conservata come la più sacra delle reliquie, seconda forse solo ai documenti originali del National Archives a Washington.

Fairmount Park

Fairmount Park è un immenso polmone verde di circa 3600 ettari, adagiato lungo la riva sud del fiume Schuylkill, dove trascorrere ore rilassanti lontani dal traffico della grande metropoli. Una visita la merita sicuramente l’eccentrico Japanese Pavillion mentre i più piccoli non potranno non apprezzare il gigantesco Children Museum, uno dei più grandi fra quelli che ho visto negli Stati Uniti.

Philadelphia Museum of Art

Il Philadelphia Museum of Art è immense. E’ celebre per avere prestato la sua imponente scalinata ai film di Rocky, e molti turisti ne ripercorrono tutt’oggi le gesta. Ma l’intero gigantesco edificio, in pietra bruna e poco adorno di finestre, severo all’esterno e tetro all’interno, offre molto di più: una vista incomparabile dallo spiazzo antistante la scalinata, da cui apprezzare l’ordinata urbanistica di quella zona della città, e una serie di collezioni veramente interessanti ospitate in quello che sembra allo stesso tempo un labirinto intricato in cui perdersi, e un tempio alla cultura.

Offerta gastronomica

Philadelphia è una delle principali destinazioni per gli appassionati di cucina di tutto il mondo e vanta un'incredibile scena gastronomica. La città è perfetta per tutti i food lover, in quanto offre un’ampia scelta gastronomica che va dallo street food, ai fast food, alle pizzerie e ai ristoranti à la carte. Per esempio, una visita a Philadelphia non è completa senza aver assaporato il leggendario cheesesteak, pane croccante che avvolge una costata di manzo tagliata a fette sottili, accompagnata da formaggio fuso. O ancora, il pretzel morbido, disponibile in tutta la città, da gustare con un caffè a colazione o dopo una serata in città.

Infine, ma non meno importante, i Tastykakes, un delizioso assortimento di dolcetti che si trovano nelle panetterie, nei supermercati e nei minimarket. Nati a Philadelphia, la loro produzione si è estesa a tutti gli Stati Uniti; ogni mini-torta è confezionata singolarmente: un souvenir perfetto da condividere con i propri cari per portare a casa un pezzettino di Philly!

Eventi e festival

Ci sono poi gli eventi e i fetsival per grandi e piccini. La città è un caleidoscopio di eventi ed esperienze per residenti e turisti. La kermesse spazia dall'arte alla cultura, dalla musica allo sport, senza dimenticare l’importante patrimonio storico di Philly… Ogni anno a settembre si svolge il Fringe Festival, con spettacoli di teatro, danza, commedia, arti visive e altro ancora. A ottobre va in scena il Philadelphia Film Festival, un evento di fama mondiale ospitato in varie località, mentre le squadre internazionali si sfidano nel campionato annuale della Professional Squash Association, l’U.S. Open Squash, ospitato dalla Drexel University. Quest’anno, dal 22 settembre all’11 novembre, l'Eastern State Penitentiary - storica prigione americana e il primo vero penitenziario del mondo - si anima durante le Halloween Nights. Il festival presenta diverse attrazioni nei vari spazi del penitenziario: case e labirinti infestati, bar a tema e ambienti immersivi e spettacoli dal vivo.