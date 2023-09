The Line, la città futuristica di Fuksas in Arabia Saudita

The Line è la nuova città futuristica in Arabia Saudita progettata da Massimiliano Fuksas, uno dei più grandi architetti di tutti i tempi

Il nuovo progetto di Fuksas si chiama The Line e come descritto nell'intervista pubblicata su calciosaudita.it. si tratta di una città futuristica che sta nascendo in Arabia Saudita.

Secondo l'architetto “sarà una città incredibile, lunga 170 chilometri che andrà dalle rive del Mar Rosso, attraversando il deserto, fino alle montagne. L’intera struttura Sarà larga duecento metri e alta cinquecento. Avrà un rivestimento specchiato su entrambi i lati che le conferirà un aspetto unico al mondo e al suo interno si sarà davvero tutto ciò che si può immaginare in una città del futuro".

“Noi stiamo realizzando circa tre chilometri e mezzo della città, che ospiterà in totale quasi 9 milioni di persone. Costruiremo edifici abitativi, uffici, aree mix-use, strutture sportive e ricreative, teatri, parchi e impianti sportivi. Tutto con design esclusivo”.



Per Fuksas l'investimento sul calcio in Arabia Saudita "è solo una piccola porzione del progetto di enorme sviluppo che vedremo nei prossimi mesi e anni. Il calcio segue l’andamento dei Paesi. Se pensiamo all’Italia questo è evidente. La Serie A ha vissuto le sue stagioni migliori negli anni ’80, quando da noi c’era il boom economico, C’erano i Moratti, gli Agnelli, imprenditori che sapevano il fatto loro. Oggi purtroppo non è più così e i risultati si vedono”.