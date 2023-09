Vieste in Love: dal 4 al 10 settembre la kermesse dedicata all'amore

Gli appuntamenti

La rassegna si apre il 4 settembre con lo spettacolo comico "Sarà capitato anche a voi", dello showman Teo Mammucari. Tanto spazio alla musica con il concerto di Fabio Concato, che il 5 settembre canterà i suoi grandi successi come "Domenica bestiale" e "Ti ricordi ancora", e il 6 settembre con il Vieste Music Festival, dedicato ai giovani talenti. Non mancherà uno spazio dedicato allo sport: il 7 settembre la Vieste Night Run, illuminerà per 5 chilometri la notte della città con una corsa non competitiva di cinque chilometri. Si prosegue l'8 settembre con la maratona musicale "Love Generation" con djset e One Two One Two di Radio Deejay. Sabato 9 settembre è interamente pensato per i più piccoli: la "Vieste dei bambini" inizia alle 10.30 con la "Festa in spiaggia" durante la quale saranno protagonisti musica, aquiloni e intrattenimento. Si prosegue alle 16:30 con "Wonderland", festival di giochi itineranti e laboratori green con funamboli e artisti di strada. Chiudono la giornata la “Grande festa finale” con il “Villaggio dei bambini”, i più amati personaggi delle favole e dei cartoni animati, e la “Festa dei genitori” con Giova Vj. Non può che concludere il Vieste in Love un evento a tema: il 10 settembre ci sarà "Note d'amore", il concerto-spettacolo interpretato dall’Orchestra Filarmonica Pugliese e dalla voce narrante dal giornalista e conduttore televisivo, Francesco Giorgino.