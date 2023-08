Bambini in viaggio, fine estate tra i laghi della Valtellina

Fine settimana in montagna? O ultimo scampolo di vacanza? Per le famiglie che sono alla ricerca di un pò di refrigerio, oggi vi portiamo in montagna ed in particolare alla scoperta di dieci laghetti della Valtellina. Tutti con percorsi adatti anche ai bambini

Mare o montagna in questi ultimi giorni di vacanza? Per chi ama la montagna e vuole portare i bambini a scoprire i laghetti montani, vi proponiamo questi 10 che si trovano in Valtellina.

Iniziamo dal Lago Palù che si trova in Valmanenco (SO). Ci si può arrivare con un’escursione di trekking da S. Giuseppe (circa 1h 30m) o con gli impianti di risalita da Chiesa in Valmalenco (circa 30 min). I laghetti di Cancano si travano in Valdidentro in Alta Valtellina (2.000 m). Ci si può arrivare in auto seguendo le indicazioni da loc. Fiordalpe (Valdidentro). Si possono visitare i laghi anche in mountain bike, la gita consigliata anche ai bambini perché completamente pianeggiante, e quindi ideale per le famiglie.

Proseguiamo con il Lago di Livigno, molto vicino alla nota località. Questo lago si trova a 1816 metri e per raggiungerlo si parte dal Crap de la Parè proseguendo con un’escursione di trekking.

Il prossimo lago è detto il Bùrgùn, Bidet della Contessa. Si trova in Va Masino a circa 1000 metri. La Val di Mello è la riserva naturale più vasta della Lombardia. Il laghetto è famoso per la sua acqua cristallina esi raggiunge in pochi minuti con una semplice passeggiata. Proseguendo, si incontrano meravigliose cascate che scendono dalle numerose valle laterali e le caratteristiche baite.