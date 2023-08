Bambini in viaggio, 10 cose da fare a Lisbona dal Tram 28 al Fado

Un’altra tappa da non perdere è il Lisboa Story Centre, ideale per fare un salto indietro nel tempo grazie a diversi percorsi, installazioni interattive ed esperienze multisensoriali, come sperimentare le novità provenienti dal "Nuovo Mondo" in una casa del sedicesimo secolo o rivivere il terremoto del 1755.

Partendo dal centro storico, assicuratevi di salire almeno una volta sull’Elevador de Santa Justa, uno dei monumenti storici più famosi della Baixa. Progettata da Mesnier du Ponsard, questa struttura in stile neogotico collega Rua do Ouro a Largo do Carmo. Salendo sulla cabina in legno elegantemente decorata con elementi in ottone si arriva a uno dei migliori miradouros della città, con splendida vista fino al fiume Tago.

Emozionantissimo per i bambini anche un giro sulla funivia, che percorre un tracciato parallelo alla riva del fiume da dove si può ammirare, a 30 metri d’altezza, uno strabiliante panorama anche la stazione d’Oriente, le Torri di San Gabriel e San Rafael, la Torre Vasco da Gama e non ultimo il ponte Vasco da Gama.

Lo stupendo Palácio da Pena è uno dei maggiori esempi di revivalismo romantico del XIX secolo in Portogallo. Situato sul Monte da Pena, il Palácio - edificato nel luogo in cui sorgeva un antico convento di frati dell’Ordine di San Geronimo - fu il frutto dell’immaginazione di D. Fernando de Saxe Coburgo-Gotha, che si sposò con la regina D. Maria II nel 1836. Innamorato di Sintra, D. Fernando decise di acquistare il convento e le terre circostanti per costruire la residenza estiva della famiglia reale. Per il palazzo, il re consorte adottò forme architettoniche e decorative portoghesi di gusto revivalista (neo-gotico, neo-manuelino, neo-islamico e neo-rinascimentale), mentre nell’area circostante fece costruire un magnifico parco all’inglese, arricchito delle più svariate piante esotiche.

Se alla storia tradizionale i vostri piccoli preferiscono le avventure di pirati e navigatori, prendetevi tempo per una passeggiata nel soleggiato quartiere di Belém, lungo il fiume Tago. Qui troverete due monumenti imperdibili - la Torre di Belém e il Monumento alle Scoperte - ma anche il Museu Marinha, con: antiche navi, stampe e manufatti originali, i racconti della vita di Sir Francis Drake e di coraggiosi navigatori e pionieri come Vasco Da Gama.

Pilar 7

E ancora, sull’Avenida da Índia, nel quartiere di Alcântara, il Pilar 7 è uno spazio interattivo che permette a grandi e piccoli di scoprire nei dettagli il Ponte 25 de Abril grazie a un percorso immersivo, sviluppato anche con l’aiuto della realtà aumentata, che comprende esperienza sensoriale, viaggio attraverso la storia della sua costruzione e salita in ascensore fino al belvedere panoramico con vista inedita sulla città e sul fiume Tago.

Parchi naturali

In estate è sicuramente piacevole anche una gita in luoghi più freschi, come i diversi parchi naturali, sia in città che nei dintorni, tutti facilmente raggiungibili. Se non volete allontanarvi troppo potete optare per il Parco Forestale Monsanto con la sua ciclovia, che spesso offre anche una ricca rassegna di eventi ideali per le famiglie, mentre se preferite esplorare i dintorni, consigliamo la Tapada Nacional de Mafra, perfetta per un pic-nic all'aria aperta, dove con un po’ di fortuna potrete anche avvistare cervi, procioni, volpi e tanti altri animali selvatici. Il Parco Nazionale di Sintra e i suoi palazzi fiabeschi. All’interno si organizzano tante attività per i più piccoli, dalle escursioni a cavallo alla visita alla fattoria di Monserrate, fino alla caccia al tesoro nel bosco.

Tram 28

E poi, come non fare un giro sul tradizionale tram 28, quello che attraversa tutta la città in un Sali scendi emozionante. Il tram 28 è una delle attrazioni più famose di Lisbona ma non è un trenino turistico. Al contrario, è un mezzo dell’azienda di trasporto pubblico Carris: definirlo mezzo pubblico sarebbe però riduttivo. Una corsa sul tram 28 è qualcosa di simile a un giro sulle montagne russe, un tuffo nel passato e un itinerario nei meandri nascosti della città, o probabilmente le tre cose insieme. Il tutto al prezzo di un biglietto dell’autobus.

Il Fado

Il Fado a Lisbona. Ma anche il fado e Lisbona. Perché la capitale portoghese è fatta di luce, musica e colori, permeata da un cromatismo e da una melodia che ti conquistano al primo sguardo. E la sua musica, il fado, che affascina grandi e piccini.

Lisbona è caratterizzata dal blu del mare, dal bianco del marmo, dalle sfumature degli azulejos e della gente. Si tratta di una metropoli che ti si insinua subito sotto la pelle, anche se ci trascorri solo pochi giorni, proprio come una melodia.