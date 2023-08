8 giochi e libri da viaggio per bambini per l'estate 2023

7/8

Imparo a Contare Ideale per aiutare i bambini a imparare i numeri, i colori e ad assimilare la matematica di base come addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni in modo facile e originale. All’interno è presente anche un pallottoliere colorato e un piccolo orologio, utile per insegnare ai bambini il sistema del tempo. Da 3 anni.