Fumetti, Tébo cambia per la prima volta l'aspetto dei Puffi

Per la prima volta in 65 anni verrà pubblicata una storia dei Puffi scritta e illustrata in uno stile diverso da quello del loro creatore. Protagonista di questa operazione editoriale il fumettista francese Tébo (nome d’arte di Frédéric Thébault), autore di testi e disegni. Rinomato fumettista umoristico, Tébo è l'autore - tra le altre cose - dell'albo La giovinezza di Mickey, racconta di 5 storie brevi con protagonista Topolino ispirata alle storie classiche di Floyd Gottfredson pubblicata da Glénat nel 2016 e portata recentemente in Italia da Panini Comics.

Chi è questo puffo? Questa sua nuova opera segue più o meno lo stesso solco già tracciato col lavoro su Topolino, rielaborando un classico. L'albo è stato pubblicato il 5 maggio in Francia da Le Lombard e si intitola Qui est ce schtroumpf? (Chi è questo puffo?). Racconta la storia di un puffo che ha perso la memoria e si ritrova disorientato in un mondo di buffe creature blu che gli somigliano fisicamente ma parlano un linguaggio strano che lui non riesce a comprendere, dovendo riscoprire sé stesso e guadagnarsi la fiducia degli altri. I Puffi sono qui disegnati col tratto umoristico e caricaturale di Tébo, con i volti distorti, i nasi a patata e gli occhi che sono dei puntini. Un design molto diverso da quello più morbido di Peyo.

Le parole di Tébo "Non avevo intenzione di fare una parodia o un album tributo a Peyo", ha dichiarato Tébo a France Bleu riferendosi al "padre" dei folletti blu, il belga Pierre Culliford in arte Peyo. "I personaggi mi sono stati “prestati”, ma si tratta sempre del mio umorismo, del mio modo di raccontare storie e di metterle in scena".