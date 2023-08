Cheesecake alla Carbonara, ricetta di Napoli Food Porn fa discutere

Dalla pagina Instagram di Napoli Food Porn arriva una nuova declinazione della carbonara, una ricetta dedicata a Roma che prende ispirazione dal cibo Made in Usa: la cheesecake alla Carbonara. Gli ingredienti sono quelli tradizionali, ma la lavorazione è ben diversa. Bisogna tagliare il guanciale e al posto dei biscotti si frullano i taralli al pepe a cui si aggiunge il burro fuso per preparare la base e si lascia riposare. La crema si prepara con 250 gr di pecorino romano, 350 gr di Philadelphia, 350 gr di ricotta, un filo di grasso del guanciale (precedentemente messo in padella) e un bicchierino di acqua calda. Poi si assemblano gli ingredienti come nella cheesecake tradizionale.