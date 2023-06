Premio Strega 2023, annunciata la cinquina dei finalisti

Strega Giovani, vince Ada d'Adamo con Come d'Aria

Ada d'Adamo, con il romanzo "Come d'Aria" (Elliot), è stata annunciata ieri come vincitrice della decima edizione del Premio Strega Giovani, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti. Nata a Ortona in Abruzzo nel 1967, l'autrice è morta dopo una lunga malattia lo scorso primo aprile, poco dopo essere entrata nella dozzina del Premio Strega 2023 con il suo romanzo d'esordio uscito a gennaio. Come da regolamento, l'opera era rimasta in gara. Il premio è stato ritirato dal marito Alfredo Favi. Quello di Ada d'Adamo, con 83 preferenze su 503 espresse, è stato il libro più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni provenienti da 91 scuole secondarie superiori distribuite in Italia e all'estero. Al secondo e terzo posto si sono classificate Rosella Postorino, autrice di Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), con 64 voti, e Carmen Verde, autrice di Una minima infelicità (Neri Pozza), con 60 voti. I tre libri ricevono un voto valido per la designazione dei finalisti al Premio Strega.