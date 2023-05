Bumble, l'app di dating femminista. "Diamo alle donne il potere"

I dati mostrano che in Italia più di una donna su tre utilizza le app per conoscere persone. Bumble è nata nel 2014 per consentire alle donne di fare la prima mossa, in un ambiente che combatte la tossicità e il bodyshaming. La vicepresidente Naomi Walkland a Sky TG24: "Ho conosciuto mio marito sull'app. La nostra sfida è sradicare i pregiudizi"

Dai classici della letteratura ai film romantici passando per le eroine dei cartoni animati, a noi donne hanno mostrato fin da bambine un modello di relazione univoco, dove l'unica aspettativa femminile possibile era essere corteggiate in un mondo in cui erano gli uomini a condurre il gioco, un gioco in cui era normale porsi come oggetto dello sguardo maschile. Ma negli ultimi anni, in particolare nell’ultimo decennio, il paradigma delle relazioni sentimentali ha affrontato un’inversione decisiva. Le regole che incasellano i ruoli di genere sono sempre più sfumate: alcuni retaggi culturali ancora resistono (due mila anni di patriarcato non si cancellano certo in fretta), ma sempre meno donne oggi hanno paura di fare il primo passo. Anche sulle app di dating: su Bumble la prima mossa per stabilire una connessione, ovvero un 'match', può essere compiuta solo da donne e persone non binarie. La mission della prima app di dating “femminista” dove sono le donne le uniche ad avere il potere di aprire la conversazione è infatti permettere loro di avere il controllo. Creata nel 2014 dalla CEO Whitney Wolfe Herd in risposta a esperienze di relazioni poco sane e non eque vissute in prima persona, per permettere alle persone di instaurare relazioni sentimentali (ma anche di amicizia e professionali), Bumble è un’app “women first” che ha iniziato una rivoluzione in tema di genere.

Più di una donna italiana su 3 usa le dating app Nella trasformazione socio-culturale che sta avvenendo le app di dating sono la nuova normalità: secondo un’analisi condotta da Bumble e Metrica Ricerche in Italia più di una donna su 3 le utilizza (per quelle che appartengono alla Gen-Z la percentuale sale dal 35 al 40%). Il 59% pensa che negli ultimi cinque anni in Italia siano stati compiuti progressi significativi verso la parità di genere, e l’'uguaglianza di genere è sempre più un fattore di rottura: quasi 2 donne italiane su 3 (il 63%) dichiarano che non uscirebbero con qualcuno che non difende questo valore. La sessualità è ancora un tabù? Il 35% si sente giudicata

Ma c’è ancora molta strada da percorrere: più di 3 donne su 4 (77%) concordano sul fatto che esistano ancora comportamenti e aspettative di genere quando si tratta di appuntamenti e relazioni. E il sesso? L'Italia ha ancora molta strada da fare per superare i tabù che resistono: metà delle italiane (il 53%) dichiara di parlare apertamente di sesso, desideri e preferenze sessuali. Ma più di una su tre (il 35%) percepisce ancora la sessualità come un tabù e ha paura di essere giudicata per la propria storia sessuale. Ma c’è un dato positivo: per l’80% delle intervistate le donne che prendono l'iniziativa negli appuntamenti e nelle relazioni sono ammirevoli. Ne abbiamo parlato con Naomi Walkland, vicepresidente di Bumble per l'Europa. approfondimento Truffe online: sulle app di dating gli strumenti per difendendersi

Naomi Walkland, vicepresidente di Bumble per l'Europa.