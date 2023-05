Oroscopo del 26 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole, Marte e Plutone vi spalleggiano ancora e vi regalano brio e protagonismo. Venere è un po’ imbronciata in amore se nati nella seconda decade: dovrete andare incontro in modo più fluido alla persona amata. Aria un po’ noiosa oggi in ufficio.

Marte e Plutone sono corrucciati ma Venere, Giove e Saturno invece vi sono alleati. Luna e Venere vi donano ottimi impulsi amorosi, compresi quelli erotici. Luna e Urano inoltre vi rendono volenterosi e pragmatici in ufficio.

Luna è un po’ negativa ma Mercurio, Plutone e Urano vi sostengono oggi. Plutone e Venere sono bellissimi in amore così come Sole, Marte e Mercurio ma pure Giove. Siete grintosi in ufficio e non demordete di fronte a niente e nessuno.

Venere e Giove ma pure Luna vi danno grandi soddisfazioni oggi. Venere in particolare si rivela un’eccellenza in amore in questa giornata. I nati di prima e seconda decade potranno contare su Urano, Mercurio e Giove a lavoro.

Marte e Sole vi baciano nelle difficoltà poste da Urano, Mercurio, Plutone e Giove, con quest’ultimo che resta imbronciato in amore nonostante la positività di Sole e Marte. Nuove sfide da cogliere oggi in ufficio, con Sole alleato.

Luna vi rende molto empatici ma Sole è ostile per quanto concerne la sfera privata. Luna è molto bella e vi allieta con una notevole voglia di tenerezza in amore. Giove è molto ben messo e vi aiuterà a superare alcuni ostacoli lavorativi.

Plutone vi dona una perfetta forma fisica se nati a settembre. Sole vi rende scanzonati e brillanti, così come Marte. Luna e Venere vi forniranno una lucida visione di come comportarsi oggi in amore se nati a ottobre, con Plutone, Marte e Sole che vi danno sicurezza. Luna vi favorisce a lavoro specie se fate parte del campo delle comunicazioni.

Buon momento per la vita familiare grazie a Luna ma Mercurio, Plutone e Marte sono tutti dissonanti. I nati dal 23 al 30 ottobre dovranno affrontare una pesante ristrutturazione a livello emotivo per via di Saturno e Venere. Luna vi fa terminare i vostri lavori in maniera efficiente.

Plutone e Marte sono i vostri paladini e contrastano Luna e Sole dissonanti. Plutone vi rende razionali e logici in amore, mentre Luna è un po’ contraria. Giove vi aiuta a essere conviviali sul posto di lavoro.

Saturno, Urano e Marte sono molto armonici, anche se Venere è dissonante in amore. Per fortuna Luna vi allieterà in questo amico e, insieme a Giove e Urano, vi darà una chiusura settimanale lavorativa notevole.

Luna è un po’ negativa oggi ma questo non mina la stabilità familiare. Se siete single Sole e Plutone oggi saranno potenziali alleati. A lavoro mettete insieme le varie competenze in gruppo.

Venere, Giove e Nettuno sono al vostro fianco, nonostante la dissonanza di Sole e Luna. Venere e Giove creano momenti di coppia felici nonostante Sole mal disposto. Luna, Giove e Urano vi daranno ottime competenze lavorative se nati nella prima decade.