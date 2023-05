Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 25 maggio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 25 maggio.

Luna e Sole vi sono amici così come pure Marte e Plutone che vi portano prontezza di riflessi mentali e umorismo. I nati dal 7 al 13 aprile avranno Venere che potrebbe portare piccoli problemi di incomprensione in amore, mentre a lavoro i nati dal 2 marzo al 6 aprile avranno in Marte un prezioso alleato.

Giove, Urano e Mercurio vi sostengono. Un vostro vecchio amore è tornato a farsi sentire? Non preoccupatevi e cercate di puntare sull’imprevedibilità. Mercurio vi aiuta se il vostro lavoro è collego all’insegnamento o alla trasmissione dati.

Plutone, Marte, Sole e Mercurio sono tutti a vostro favore, nonostante il broncio di Saturno e Nettuno. Anche Luna vi farà impostare tattiche vincenti a livello sentimentale, mentre a lavoro Marte vi dona energia per nuove imprese.

Giove vi guarda con grande disponibilità se nati a giugno, dandovi una discreta forma fisica. I single nati dal 5 al 16 luglio potrebbero veder cambiare la loro situazione grazie a Luna. Saturno e Mercurio vi sostengono in ufficio o se preparate concorsi.

Marte continua a favorirvi ma vi chiede anche di non esagerare nelle discipline fisiche. Luna e Giove vi invitano a non aumentare troppo i vostri slanci affettivi oggi, specie se la relazione è nata da poco. A livello professionale Sole combatterà l’ostilità di Urano e Plutone.

Mercurio, Urano e Marte vi gratificano con concordia e amicizia, occhio però a Saturno e Nettuno contrari. In amore Marte e Luna sono molto benefici, mentre in campo economico cercate di non farvi sfuggire un investimento che pare molto promettente.

Sole vi dona novità piacevoli così come pure Marte e Plutone se nati dal 23 al 27 settembre. Luna vi fa un po’ l’occhiolino in amore apparecchiando la tavola per l’arrivo dell’anima gemella e, al contempo, aiuta anche i lavoratori nati nella prima decade.

Saturno e Nettuno ma anche Venere vi favoriscono se festeggiate gli anni a novembre. Sempre Venere vi dota di fascino e bellezza fisica in amore, nonostante la contrarietà di Luna. Marte vi provoca un po’ a lavoro ma non ve ne curate.

Luna splende per voi e, accompagnata da Marte, porterà grandi entusiasmi oggi. Che siate in coppia o single, Luna e Marte alzeranno il vostro livello di charme. Insieme a loro Plutone e Giove vi favoriranno a lavoro.

Saturno, Urano e Giove sono tutti bendisposti e pronti a combattere la negatività di Marte. Venere, Mercurio, Urano e Giove vi aiuteranno molto a capire tempi e modi della vostra attuale relazione. A lavoro è Saturno che vi gratifica.

Luna e Marte ma pure Urano, Giove e Mercurio vi sono ostili, così come invece Plutone e Sole sono vostri alleati. Urano e Luna sono negativi anche in amore, mentre a lavoro questi pianeti, insieme a Marte e Mercurio, vi impongono di tergiversare un po’ su certi atteggiamenti.

Venere e Giove ma anche Mercurio e Urano sono tutti vostri protettori. Nettuno guida i vostri passi in amore, specie se single nati dal 15 al 19 marzo. Sole vi rema contro a lavoro ma non ci badate più di tanto.