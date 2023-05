Oroscopo del giorno, le previsioni del 24 maggio segno per segno

Venere è negativa ma i profili planetari restano tutto sommato positivi. In particolare Luna sa rappresentare molto bene le vostre passioni in amore, specie se single. Peraltro sia Luna che Marte vi aiutano molto a lavoro oggi.

Plutone e Luna sono un po’ dispettosi ma Giove, Venere e Mercurio sono invece molto bravi con voi. Questi pianeti si occupano di proiettare una bella immagine di voi stessi all’esterno, quindi è possibile che i single trovino l’amore. Marte e Plutone sono contrari a lavoro se nati dal 21 al 28 aprile.

Marte e Plutone sono alleati, così come Sole e anche Luna. Pure Mercurio si rivela molto persuasivo nella fase amorosa, con Marte più concentrato su quella erotica. I nati dal 21 al 25 maggio avranno Plutone alleato a livello professionale.

Giove vi ricongiunge agli affetti più cari oggi se nati dal 22 al 27 giugno. Giove e Mercurio vi danno grande partecipazione emotiva in amore, mentre Saturno – signore della razionalità – vi assiste in ufficio.

Sole e Marte ma anche Luna sono pronti a fronteggiare gli attacchi di un negativo Plutone oggi. Urano, Marte e Giove sapranno sostenervi nella vita di coppia, mentre a lavoro sarete bravissimi a organizzare le prossime mosse.

Luna, Marte, Venere, Mercurio, Urano e Giove sono tutti alleati oggi. Grande componente erotica per quanto riguarda l’amore, mentre Mercurio saprà gestire molto bene i contatti a livello lavorativo.

Marte e Luna sono vostri alleati per quanto riguarda lo stato fisico. Venere è un po’ contraria in amore ma Marte è troppo forte e pure Sole e Plutone vi sostengono in amore. Se siete liberi professionisti Plutone favorirà i nati dal 23 al 28 settembre.

Pianeti vivaci e promettenti per voi oggi con Saturno che sarà fortissimo in amore, con Marte e Plutone ma pure Luna che però saranno negativi e vi rimprovereranno mancanza di romanticismo. Routine lavorativa che scorre serena grazie a Saturno.

Luna è in linea di massima benefica e vi favorisce a livello di forma fisica ma occhio ai malanni di stagione che possono arrivare per via della negatività di Nettuno e Saturno. Lasciatevi un po’ desiderare in amore, perché in questo ambito spesso vince chi fugge, specie se nati dal 23 al 29 novembre. Clima migliorato a lavoro grazie a Marte.

Luna è un po’ dissonante così come Venere. Però Giove, Mercurio e Urano saranno preziosi alleati, specie in amore e soprattutto per chi è nato dal 21 al 28 dicembre e dal 15 al 17 gennaio. Venere resta un po’ ostile a lavoro ma Saturno metterà le pezze.

Plutone e Sole vi sono alleati oggi e anche Nettuno e Saturno favoriranno i single nelle nuove conoscenze. A lavoro Marte, Plutone e Sole vi stimolano a puntare in alto.

Sole è l’unico pianeta che vi rema contro oggi. Per il resto Giove, Venere e Nettuno sono al vostro fianco, così come Mercurio e Urano in amore e in lavoro se nati dal 21 al 27 febbraio.