Bambini in viaggio, cosa vedere nel nord della Danimarca

Meglio conosciuta come Casa dei Re Vichinghi è un'impressionante area monumentale, la più grande costruzione al mondo risalente all'era vichinga. Un viaggio nel tempo dei Vichinghi e dei guerrieri del Valhalla. Qui scoprirai di più sulla transizione della nazione verso il cristianesimo e sui re danesi, da Gorm il Vecchio all'attuale famiglia reale. Tutto è raccontato in un modo creativo, che ispira bambini e adulti con esperienze uniche.

Il volo diretto Ryanair dall’Italia sulla città danese di Billund offre in sole 2 ore la possibilità di evadere per un weekend lungo o per una vacanza.

La Danimarca per i bambini può essere una terra di scoperta meravigliosa. Oggi vi portiamo nella parte più a nord, nello Jutland appunto per immergersi nella natura, ma anche per divertirsi con i mattoncini più famosi del mondo.

Grenen è un fenomeno naturale unico, è dove i due mari Skagerak e Kattegat si incontrano e le onde culminano l'una con l'altra. È un'esperienza affascinante stare sulla punta dello Jutland e guardare le onde dei due mari fondersi e infrangersi sul Rev di Skagen. Questa affascinante attrazione turistica è una formazione costituita da sabbia e ghiaia depositate trasportate dalle forti correnti; e negli ultimi 100 anni questa barriera ha aumentato la sua lunghezza di 1 km. L'ampia spiaggia all'estremità di Grenen è in continuo movimento e spesso si formano lagune, che attirano sia bambini che adulti giocosi, nonché trampolieri (uccelli). A causa delle correnti forti ed estremamente pericolose, la balneazione è severamente vietata. Nella parte meridionale di Grenen, una bussola mostra che Grenen punta effettivamente verso est. Il paesaggio intorno a Grenen è una riserva naturale protetta e ospita una ricca fauna selvatica: qui le foche prendono il sole sulla spiaggia e i turisti possono avvicinarsi molto. È anche l'area della Danimarca in cui è possibile osservare la maggior parte delle specie di uccelli , in particolare i rapaci in primavera. Hai una buona opportunità per esplorare la natura lontano dal flusso turistico, che va dal parcheggio alla punta di Grenen stessa. Puoi seguire uno dei percorsi "Grenensporets" e conoscere meglio sia la natura che la storia della zona. Dal parcheggio di Grenen partono quattro sentieri escursionistici , uno dei quali è adatto a biciclette, sedie a rotelle e carrozzine. I sentieri ti portano in giro per tutte le attrazioni di Grenen.

Il complesso urbanistico risalente al 1773 dei Fratelli Moravi di Christiansfeld, è uno degli esempi meglio conservati della tradizione artigianale e dei principi di pianificazione urbana e di architettura della chiesa morava in Europa. La città festeggia quest'anno il suo 250° anniversario! Le atmosfere del medioevo e il castello reale di Kolding, nel centro della cittadina. Vejle con il suo museo culturale, inserito nel contesto storico nei vecchi mulini di Vejle, che offrono un’atmosfera e un senso di autenticità. Il museo mette in mostra diversi reperti, ognuno dei quali descrive i vari periodi della storia di Vejle.

E’ la più grande duna migratrice della Danimarca. E’ larga circa 1 km e lunga 1 km, è composta da circa 3,5 milioni di m3 di sabbia ed è alta 40 metri. Ogni anno la duna si sposta di circa 15 metri verso nord-est, più vicino a Grenen, la cima della Danimarca. I tentativi di rimboschimento non hanno fermato la migrazione della duna, che dovrebbe coprire la strada principale per Skagen in un secolo o due. Una volta che la duna raggiunge un'area con alberi o altre piantagioni, occorrono circa 40 anni prima che l'albero riemerga dall'altra parte della duna. Lo stesso vale per i "laghetti", rientranze dovute al variare del livello della falda. Questi laghi sono all'inizio poveri di nutrimento e vegetazione ma dopo qualche tempo le piante stanno tornando. L'intera area vicino a Skagen è stata interessata dalla migrazione della sabbia con sabbia proveniente da ovest. Intere aree sono state ricoperte di sabbia mentre si formavano le dune e quindi hanno distrutto la possibilità di coltivare la terra. Gli abitanti furono costretti a trasferirsi. Attenzione: durante le escursioni attraverso il Råbjerg Mile può esserci il rischio di camminare nelle sabbie mobili!

Si ritiene che la chiesa di Laurentii sia stata costruita nella seconda metà del XIV secolo e all'epoca fosse la chiesa più grande di Vendsyssel. Tra le dune a ovest di Skagen si erge la torre del vecchio Sct. Laurentius, oggi conosciuta come "La chiesa sepolta nella sabbia" . Per quattrocento anni ha raccolto la congregazione, fino a quando la sabbia alla deriva ha iniziato a bloccare la strada e il cimitero , e nel 1795 la congregazione è stata costretta a cessare il culto e la chiesa è stata chiusa. Sct. Laurentius era una magnifica chiesa con arredi imponenti, di cui ora rimangono solo i due pesanti candelabri dell'altare. Stanno sull'altare della "nuova" chiesa, la chiesa di Skagen. Sotto la superficie ci sono ancora i resti delle fondamenta e del pavimento della chiesa, oltre a un fonte battesimale che non è stato - come il resto dell'arredo - rimosso e venduto. Recenti studi intorno al 200° anniversario della chiusura della chiesa hanno contribuito a segnare la planimetria della chiesa, compresa l'ubicazione della navata e della sagrestia, che si possono vedere dietro la torre. I pali rossi segnano la planimetria, mentre i fascini segnano le parti conosciute del vecchio muro del cimitero. Molte domande sono ancora senza risposta, il che probabilmente fa parte del fascino della chiesa. Laurentius (San Lorenzo) è il santo patrono di questa e di molte altre chiese della Danimarca occidentale. Era il protettore dei marinai e dei poveri e subì il martirio su una graticola. In estate la chiesa di Skagen organizza un servizio all'aperto ogni giovedì sera alle 19.30 da metà giugno a metà agosto presso la chiesa di Sanded con musica del vento.

Luogo di sepoltura vichingo a Lindholm Høje

A Lindholm Høje, vedrai uno dei reperti vichinghi meglio conservati della Scandinavia, scavato da uno spesso strato di sabbia che ha custodito i segreti di Lindholm Høje per migliaia di anni. Lindholm Høje espone siti di sepoltura sia dell'età del ferro germanica che dell'età vichinga. Nel sito sono state trovate un totale di 682 tombe e 150 navi di pietra. A nord del luogo di sepoltura c'era un villaggio dove sono stati scoperti resti di case, recinti e pozzi.

Museo Lindholm Høje

Al Lindholm Høje Museum troverai mostre che danno vita alla storia della zona. Mostrando varie reliquie recuperate, verrai introdotto alle vie dei vichinghi attraverso magnifiche ricostruzioni, panorami, illustrazioni e animazioni 3D. Scopri come gli abitanti di Lindholm allevavano il bestiame, lavoravano i campi, costruivano e decoravano le loro case, cucinavano, tessevano e commerciavano.

Læsø

Con un totale di 118 km2, piccole strade, molte piste ciclabili e la sua bellissima natura senza colline, Læsø è un punto di partenza perfettamente ovvio per una gita in bicicletta. Questo percorso è di 54 km, ma può essere condiviso o modificato.

Qui si possono vedere le famose case con i tetti di alghe. Le case su quest’isola per centinaia di anni furono costruite con legno per la struttura e alghe per i tetti. Læsø divenne famosa nel Medioevo per la sua florida produzione di sale, possibile grazie all’ampia marea salmastra dell’isola e alla presenza di prati salati naturali. In pratica, l’intera isola di Læsø fu trasformata in un’enorme fabbrica produttrice di sale. Il combustibile usato nei forni per affinare il sale era il legno fornito dalla quantità limitata di boschi presenti sull’isola. Quando la maggior parte degli alberi fu abbattuta, l’industria del sale di Læsø crollò. L’isola disboscata si rese vulnerabile al vento e i villaggi furono sepolti sotto forti tempeste di sabbia. L’aria si riempì di sale e questo ebbe un effetto diretto sulla crescita di piante ed erbe.

Le case con i tetti di alghe

Le eelgrasses, ossia le alghe, crescono abbondantemente nel mare che circonda l’isola di Læsø. Hanno lunghe foglie di color verde brillante e sembrano dei nastri. Sono larghe un centimetro circa e lunghe quasi due metri. Una volta raccolto, l’eelgrass viene essiccato, impacchettato e ritorto in spesse corde che venivano intrecciate con le travi delle case per formare il tetto. Una volta realizzati, questi tetti di alghe, caratteristica unica dell’isola di Læsø, venivano sospesi sulle pareti dando l’impressione di coprire la casa come un enorme mantello imbottito. Il poco legname disponibile fu usato per costruire le case; le alghe (eelgrass) furono invece utilizzate per realizzare i tetti. Poiché le alghe e i legni erano saturi di acqua salata, queste case non erano soggette al degrado e sono rimaste praticamente le stesse dal 17 ° secolo.