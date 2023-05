Libri, torna il premio Walter Mauro per la letteratura inedita

L’associazione culturale Sul Margine in collaborazione con la Società Dante Alighieri, la Giulio Perrone Editore e radio New Sound Level 90 FM indice la nuova edizione del Premio Walter Mauro. Il premio è rivolto a opere inedite di narrativa, due sezioni: opera di narrativa inedita (raccolta di racconti o romanzo di minimo 60 cartelle) e racconto breve di massimo 3 cartelle (ogni cartella 1500 battute). L’opera vincitrice sarà pubblicata dalla Giulio Perrone Editore. L’invio del materiale per il Premio dovrà avvenire tassativamente entro il 30 giugno 2023 secondo le modalità di partecipazione indicate nel bando. Di grande prestigio la giuria tecnica composta da Maria Rosa Cutrufelli, Paolo Di Paolo, Antonio Esposito, Gabriella Genisi, Luigi La Rosa, Giuseppe Lupo, Matteo Lefèvre, Michela Monferrini, Tea Ranno. Oltre al loro voto i partecipanti saranno giudicati da una giuria di librai che lavorano sia in grandi librerie di catena che in piccole realtà indipendenti.