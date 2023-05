Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 16 maggio

Giove vi porta un’ottima forma psicofisica così come anche Plutone, che aiuterà a cimentarsi in imprese sportive. Plutone, Luna e Giove vi danno una giornata da leoni in amore, mentre a lavoro i pianeti vi aiutano a essere molto cooperativi con i colleghi.

Giove vi porta un’improvvisa allegria oggi, specie se nati nella prima decade. I nati ad aprile avranno anche un importante tandem Giove-Venere al loro fianco in amore, con Nettuno a favorire i single. Siete galvanizzati in ambito lavorativo oggi e darete il massimo.

Plutone, se nati a maggio, vi fa allargare i vostri orizzonti. State rompendo gli indugi anche in amore, vivrete le vostre emozioni come dovete se nati nella terza decade. A lavoro Giove vi farà dimostrare quanto valiate.

Giove non vi ostacola più oggi e anzi vi è alleato, insieme a Saturno, se nati nella prima decade. In amore i pianeti fi sosterranno – Venere in particolare – se nati dal 12 al 19 luglio. Clima di cambiamenti in ufficio se nati dal 17 al 22 luglio.

Giove non vi guarda di buon occhio oggi ma la giornata è comunque piena di buone occasioni grazie a Venere se nati in seconda e terza decade. Se siete single Venere è la madrina ideale per nuovi incontri, qualora siate nati tra il 10 e il 15 agosto. Giove vi chiede prudenza a lavoro se nati nella prima decade.

Giove vi sostiene fortemente oggi se nati dal 10 al 19 settembre, soprattutto in amore! I single potranno invece contare su Saturno. Urano e Giove vi spalleggiano a lavoro e vi aiuteranno a parare qualche colpo scorretto.

Giove non vi è più ostile se nati a settembre oppure ottobre. I nati nella seconda decade avranno una Venere molto attiva per quanto riguarda i flirt, mentre a lavoro sapete sempre rischiare e mettervi in gioco.

Giove un po’ dispettoso vi frena se nati dal 23 al 29 ottobre. Saturno però vi aiuta a concretizzare alcune mete sentimentali che vi eravate prefissati. I nati dal 30 ottobre al 5 novembre avranno un Saturno molto prolifico a lavoro.

Giove non è favorevole ma nemmeno vostro nemico oggi. Anche Nettuno, nonostante sia negativo, vi pone degli stimoli per mettervi in gioco in amore. A lavoro servirà tutto il vostro dinamismo per un viaggio importante.

Giove era ostile ma ora non lo è più. La conseguenza di questo è la mancanza del vostro solito carattere schivo e solitario: è il momento giusto per innamorarsi. Gratificazioni morali a livello lavorativo non vi bastano più ma non temete: stanno arrivando anche soddisfazioni monetarie!

Giove vi abbandona temporaneamente e voi dovrete affrontare nuove sfide. Vi trovate di fronte a un bivio a livello affettivo e dovrete fare una scelta: Nettuno e Plutone vi aiuteranno se nati tra il 21 e il 28 gennaio. Giove vi consiglia di risparmiare un po’ in questa giornata.

Viva Giove che vi aiuta tantissimo in questa giornata, soprattutto in amore se nati nella prima decade. Anche Saturno è un alleato per le relazioni di coppia, così come vi spalleggia a lavoro se nati a febbraio.