Grande successo per la prima edizione del Festival Universitario

Migliaia di ragazzi in coda fin dalle prime ore del mattino per la prima edizione del Festival Universitario 2023, il più grande evento universitario di carattere nazionale che si è tenuto per la prima volta sabato 13 Maggio al Talent Garden di Milano in Via Calabiana. Un grande Festival, organizzato da University Network, la realtà leader in Italia con oltre un milione di studenti coinvolti e con una presenza capillare in oltre 35 università italiane. Due grandi palchi per un'unica e irrinunciabile giornata in cui formazione, tecnologia e sostenibilità sono state assolute protagoniste.

Gli eventi serali

Dalle 19 hanno avuto inizio le attività serali con dj set e live music. A scaldare i motori del party ci ha pensato Radio m2o con un set esclusivo ad opera di Lrnz. La grande musica è proseguita poi con Miles, special guest star della serata nonché uno dei più talentuosi producer della nuova generazione che è stato in grado di accendere il palco con tutta la sua straordinaria energia. È proprio con questo mix esplosivo di attività diurne legate alla formazione e serali dedicate all'intrattenimento e alla musica che il Festival Universitario ha reso più "cool" il mondo education, offrendo agli studenti la possibilità di formarsi per la carriera lavorativa divertendosi e al contempo stringendo nuovi rapporti di amicizia, facendo così vivere emozioni uniche ai visitatori. Durante tutto il giorno, inoltre, i partecipanti hanno avuto modo di rilassarsi nelle apposite zone relax adibite con cocktail bar, musica, truck food, birre artigianali presso lo straordinario rooftop dedicato oppure presso il garden cafè, spazio che ha accolto i visitatori con una speciale welcome bag di benvenuto per vivere al meglio l’esperienza del Festival.

Gli organizzatori: "Imperdibile giornata di formazione ma soprattutto di festa"

"Gli studenti universitari, durante gli anni accademici, hanno due esigenze fondamentali: formarsi per prepararsi al mondo del lavoro e divertirsi stringendo nuove amicizie. Per quanto riguarda il primo aspetto c’è un grande vuoto oggi nel mercato del lavoro - dichiarano Leonardo D’Onofrio, Andrea Missaglia, Luca Scoffone e Francesco Brocca di University Network - basti pensare che nel 2022 le aziende italiane non sono riuscite a trovare oltre 370 mila profili di studenti laureati. Dall’altra parte, per quanto riguarda l’aspetto dei rapporti umani, ci sono migliaia di studenti, in particolare fuori sede, che soprattutto dopo la pandemia non sono riusciti a trovare amici con cui trascorrere quelli che sono gli anni più belli della loro vita. Il Festival Universitario – proseguono i fondatori – ha soddisfatto queste due grandi esigenze in un unico evento che per la prima volta ha rotto gli schemi troppo rigidi del mondo accademico, regalando agli studenti un’imperdibile giornata di formazione ma soprattutto di festa".

I partner

L’evento, è stato interamente cashless, patrocinato dalla Commissione Europea, ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) e Confindustria Lombardia, ha visto coinvolti insieme una molteplicità di brand promotori ed istituzioni che hanno deciso di impegnarsi a sostegno del futuro dei giovani universitari, oltre alla preziosa collaborazione e supporto del Comune di Milano. Media partner del Festival Universitario 2023 sono stati ANSA, SkyTg24, Il Giorno, Wired, CNC Media, Mi –Tomorrow, Giffoni Innovation HUB, Startup Italia e Luce! Radio partner dell’evento è stata Radio m2o. I supporting partner dell’evento sono British Council, Engineering, Gi Group, Haier Europe, Talent Garden, Ticketmaster e Tucano. Particolare attenzione è stata data anche a tematiche sociali e legate al mondo della sostenibilità grazie ai due Sustainability Partner, 3Bee e Plastic Free. L’evento è stato inoltre realizzato grazie al supporto dei numerosi technical partner: 12oz Street Coffee, AK Esports, eGroup, Guarda, Hologram, Magazzini Generali, Qromo, Streetvox e Tinder. Molteplici anche i community partner social come Pillole di Economia, Eccellenza Italiana, Starting Finance, Milano Says, Milano Per Pochi e TopSquad.