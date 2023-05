Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 13 maggio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 maggio.

Giove e Plutone vi sono alleati oggi e propongono anche un dialogo chiaro e sincero con la vostra dolce metà, se nati dal 17 al 20 aprile. I single di marzo appariranno seducenti e ammaliatori, mentre ancora Plutone sarà sponsor celeste notevole a lavoro.

Venere vi incoraggia oggi e Marte vi dota di una grande grinta se nati dal 17 al 20 maggio. Nettuno è l’ispiratore delle vostre tattiche amorose, mentre a lavoro seguite il consiglio di un collega per sbrogliare una matassa.

Giove vi infonde grinta e una forma fisica invidiabile, specie se nati dal 17 al 20 giugno. Plutone è molto battagliero oggi per voi e vi aiuterà moltissimo in amore ma anche a lavoro, specie se nati nella prima decade.

Mercurio, Sole e Urano sono molto propizi oggi, Giove però è un po’ dissonante. Urano vi induce a fare benefiche riflessioni sullo stato della vostra relazione, mentre a lavoro abbiate cautela proprio per il dissenso di Giove.

Spensieratezza e un pizzico di incoscienza oggi con Urano che vi ostacola un po’ se nati dal 6 al 14 agosto. Venere favorisce l’esplosione di flirt vari mentre Sole è un po’ imbronciato così come Mercurio. Nella vostra professione è arrivato il momento di fare tutto da soli.

Sole oggi vi è accanto con fare fraterno e pure Urano sarà benefico, specie in amore, se siete nati dal 7 al 12 settembre, portando però un po’ di irrequietezza nei single di agosto. A lavoro Sole vi porrà nella posizione di dettare condizioni.

Plutone vi dà modo di esprimere vari desideri e di trovare la rotta giusta, questo nonostante la contrarietà di Giove e Marte per i nati nella terza decade. Saturno vi costringe a prendere alcune decisioni in amore, mentre a lavoro il cielo sarà molto benefico.

Mercurio, Sole e Urano sono in contrapposizione ma nulla di grave. Sole e Plutone in particolar modo vi remano contro anche in amore mentre a lavoro, se nati dal 25 al 31 ottobre, godrete dei favori di Saturno.

Giornata con un Plutone molto positivo se nati nella prima decade. Anche Saturno vi sta accanto ma vi impone impegno nella relazione amorosa, mentre Nettuno è contrario in ufficio per i nati dal 14 al 18 dicembre.

Marte, Venere e Giove sono contrari e potrebbero minare un po’ la vostra condizione fisica. In amore i nati dal 7 al 15 gennaio si facciano guidare da Urano, mentre oltre a questo pianeta anche Saturno vi farà diventare risoluti a lavoro.

Mercurio, Sole e Urano vi portano lievi disturbi se nati a febbraio. Giove è invece felicemente disposto in amore se nati dal 13 al 19 dello stesso mese e, insieme a Plutone, vi spalleggia a lavoro se nati in prima e terza decade.

Venere è molto bella oggi e, insieme a Saturno, Marte e Nettuno, consolida le vostre sicurezze in amore. Marte vitalizza alla grande anche la vostra vita lavorativa, esigendo però molta lucidità nella visione da parte vostra.