World Cocktail Day, la classifica dei cocktail più bevuti in Italia

Cocktail e aperitivi hanno un ruolo di primo piano nella cultura enogastronomica italiana, con il Belpaese che ha dato i natali ad alcuni dei drink più famosi al mondo. L'aperitivo in particolare è un rito irrinunciabile per gli italiani che, nel 75% dei casi, se ne concedono uno almeno una volta al mese. Ad evidenziarlo sono i dati di Opus (On Premise User Study), indagine periodica realizzata da Cga by Niq. Dalla ricerca emerge che in Italia, "patria dell'aperitivo", i consumatori sono piuttosto fedeli: tre su quattro frequentano locali almeno una volta al mese, fino ad arrivare ad una o due volte alla settimana. Tra i drink preferiti per l'aperitivo spiccano quelli realizzati con Vermouth, liquori e amari, scelti dal 47% delle persone. Un terzo degli italiani invece predilige i cocktail. Scelti anche i vini, in particolare quelli frizzanti (24%).