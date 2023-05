Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 10 maggio

Giove vi accoglie con un sorriso sornione ma Marte vi guarda di traverso se nati dal 16 al 20 aprile. Plutone è benevolo in amore se nati dal 21 al 27 marzo, mentre Giove spianerà i vostri passi anche in ufficio.

Luna vi dona un pizzico di edonismo oggi, con Sole che illumina potentemente il vostro cammino affettivo e Venere che vi sostiene in amore. Un po’ di ozio oggi potrebbe provocare qualche disagio nella giornata lavorativa, con Plutone dispettoso.

Saturno imbronciato vi rende bizzosi se nati dal 21 al 30 maggio. Plutone vi porge però la sua provvida mano in amore, specie se fate parte di prima e seconda decade. Se invece siete nati nella terza la fortuna vi sorreggerà a lavoro.

Venere e Saturno ma anche Nettuno sono molto favorevoli oggi se nati nella terza decade. Sempre Venere vi consente di avere un’intensa emozionalità nel rapporto di coppia, mentre un generoso Urano vi favorisce in ufficio se nati dal 10 al 15 luglio.

Giove, Marte e Venere vi rendono l’aria frizzante, Sole però si mette di traverso. Giove è vostro alleato in amore in coppia con Venere, se nati ad agosto, mentre Urano è un po’ contrario lavorativamente parlando per i nati dal 7 al 12 agosto.

Saturno è negativo oggi e pure Nettuno si mostrerà un po’ imbronciato. Vi riscaldate però il cuore con l’intimità donata dalla persona al vostro fianco. Dopo alcune difficoltà lavorative ripartirete più forti: dagli errori si impara!

L’amicizia oggi si prende il ruolo di asso pigliatutto se nati dal 10 al 15 ottobre, nonostante la contrarietà di Giove, Venere e Marte. In amore Venere, pur essendo ostile, vi può lanciare in un attimo fuggente di passione da cogliere. A lavoro Plutone è al vostro fianco se nati a settembre.

Luna oggi vi fa emozionare e anche Venere e Plutone sono molto belli in amore, specie se nati nella prima decade. Siete liberi professionisti? Vi mostrerete oggi produttivi e intrepidi!

Saturno è contrario se nati dal 23 al 28 novembre ma Plutone è molto benevolo in amore per i nati dal 15 al 20 dicembre. A lavoro siete soddisfatti di quanto state creando e vi godete ogni successo.

Urano è molto fortunato per i nati nella seconda decade, così come Saturno è positivo per quanto riguarda l’amore per i nati nella prima decade. Le vostre ambizioni lavorative sono fondamentali, focalizzatele correttamente.

Plutone vi darà ampio margine di azione in ogni campo oggi. Giove vi sostiene in amore se nati a febbraio, mentre sempre Plutone sarà al vostro fianco in ufficio se nati a gennaio.

Luna e Sole sono molto positivi per i nati nella seconda decade a livello psicofisico e di salute. Nettuno e Urano vi favoriscono in amore se nati dal 5 al 12 marzo, mentre a lavoro i nati a marzo programmeranno molti impegni futuri.