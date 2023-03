Oroscopo del giorno, le previsioni del 31 marzo segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 31 marzo.

Ultimo giorno di marzo discreto anche se Marte porta un umore altalenante, mentre Luna, Sole, Venere e Plutone sono tutti alleati. Luna in particolare vi lega molto alla vostra dolce metà oggi. I nati dal 2 al 7 aprile si affideranno a Plutone e Sole per prendere le giuste decisioni a lavoro.

Luna è un po’ dissonante ma Giove vi porta buona salute se nati nella prima decade. Urano e Marte non vi fanno mancare apporto di sensualità in amore. Giove peraltro vi facilita la parte conviviale di cucina oggi dopo il lavoro.

Clima di amabilità e bellezza oggi se nati dall’8 al 14 giugno. Molto favoriti i flirt se nati nella prima decade. Sole e Venere vi rendono inoltre incredibili mattatori in ufficio.

Luna splende per voi dandovi un ottimo aspetto oggi se nati a luglio. Vivrete delle avventure sentimentali molto irrequiete se nati a giugno, mentre dopo aver lavorate vi dedicherete alla vostra natura accogliente con la famiglia se nati a luglio.

Sole, Mercurio, Luna e Giove vi illuminano il cammino con intelligenza se nati dal 4 al 7 agosto. I nati di seconda e terza decade facciano attenzione a Venere imbronciata in amore, mentre nel post lavoro riuscirete a imporvi con esuberanza con amici e parenti.

Urano e Marte vi donano decisione, grinta e razionalità. Saturno vi promette sfide da superare in ambito sociale se nati nella terza decade. Alti e bassi a livello di coppia ma in realtà anche per i single. Il vostro temperamento e un sorridente Urano vi consentiranno di lavorare bene oggi.

Plutone vi favorisce nella vita familiare e amichevole ma pure in salute. Luna vi porta un inguaribile desiderio di romanticismo e tenerezza, così come Plutone favorirà i single. I nati dall’8 al 15 ottobre saranno molto apprezzati dai capi a lavoro: merito di Luna.

Transiti discreti per voi con Giove, Mercurio e Sole ma anche Marte, Saturno e Nettuno che vi danno tutti un grande plus in amore, specie se nati dal 14 al 19 novembre. Dopo una giornata di lavoro faticosa Nettuno vi darà la capacità di intrattenere i vostri amici.

Sole, Luna e Mercurio vi donano slancio e calore umano. Siete molto attenti al benessere della persona amata, infatti Plutone vi aiuta molto in questo. Luna vi porta una grande creatività gastronomica da esercitare nel post lavoro.

Saturno vi porta una spiccata salute fisica e morale. In amore Saturno e Nettuno sono al vostro fianco se nati nella terza decade, mentre dopo il lavoro vi affidate ai vini e una bella cenetta per risollevare l’umore vostro e degli amici.

Plutone vi rende spumeggianti e grintosi. Giove vi gratifica di stimoli positivi in amore se nati nella prima decade. Plutone e Sole sono altri alleati per le strade amatorie da percorrere. Sempre Giove, se nati dal 29 gennaio al 4 febbraio, spianerà i vostri passi a lavoro.

Nettuno è molto felice per i nati nella terza decade a livello di salute fisica e morale. Venere e Plutone vi sostengono oggi in amore dandovi atmosfere leggiadre. Urano aiuterà i nati dal 2 al 13 marzo a dilettarsi nella gastronomia dopo la giornata lavorativa.