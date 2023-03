Oroscopo del 30 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 30 marzo.

Plutone è stabile nel vostro segno e la giornata scivola via con serenità. I nati dal 4 al 13 aprile avranno una cavalleria molto impattante grazie a Venere. Saturno e Giove minimizzano qualche situazione negativa a lavoro.

Armonia nella vita familiare oggi per voi. Saturno e Marte inoltre continuano a sorridervi in amore se nati nella prima decade. Sempre Marte vi dona un quid lavorativo in più se nati dal 15 al 19 maggio.

Plutone, Sole, Mercurio e Giove vi regalano un andamento propizio. Venere vuole innalzare lo slancio emotivo in amore e vi metterà alla prova con avventure e seduzioni se nati dal 31 maggio al 9 giugno. I nati dall’8 al 14 giugno potranno contare su Saturno e Nettuno a lavoro.

Luna vi fa vivere la giornata in maniera fluida e serena. Se nati dal 14 al 19 luglio Luna e Venere vi favoriscono anche in amore, mentre a lavoro oggi potreste faticare più del solito.

Giove, Mercurio e Sole vi sostengono mentre Venere, Plutone e Urano contrastano i nati dal 2 al 9 agosto. Chi è nato in prima e seconda decade avrà un Plutone molto romantico oggi dalla sua parte in amore. Chi lavora a livello artistico o comunicativo vivrà realtà diverse.

Saturno e Nettuno sono ostili ma voi non demordete. In amore sarete bravi a risolvere una questione pratica con la vostra dolce metà. I nati nella prima decade lavoreranno senza pari oggi.

Plutone vi facilita in molti aspetti se nati nella prima decade. I single subiranno un po’ Mercurio irrazionale, mentre Plutone spianerà i passi dei nati dal 24 al 28 settembre a lavoro.

Venere e Urano non intralciano il quadro positivo attorno a voi. Luna, Marte, Saturno e Nettuno vi sostengono in amore. Luna in particolare è molto bella anche a lavoro e vi permette di essere eclettici.

Saturno e Nettuno possono portarvi qualche complicazione durante la giornata ma Giove, Sole e Mercurio vi sosterranno. Mercurio e Sole peraltro sono molto protettivi anche in amore per i nati nella prima decade. Siete un po’ sotto pressione oggi a lavoro.

Umore alto grazie a Saturno oggi I nati di seconda e terza decade che sono anche single otterranno esiti molto interessanti oggi. I nati dal 31 dicembre al 10 gennaio invece vedranno la loro scalata al successo prendere forma.

Plutone vi sostiene mentre Urano vi guarda con il broncio. Un flirt iniziato tempo fa vi incuriosisce molto, non chiudete porte a nessuno. Nettuno vi dona molta bontà lavorativa se nati dal 9 al 12 febbraio.

Siete in una fase di vero e proprio trionfo, con Giove e Nettuno che vi sostengono insieme a Luna. In amore potreste mostrarvi un po’ troppo pressanti se nati dall’1 al 7 marzo, mentre sempre i nati a marzo vivranno un momento di grande successo grazie a Venere, così come i nati nella seconda decade.